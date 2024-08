Kenya. Dal reinserimento familiare all’autonomia: il sostegno di Elektrovent per i minori degli orfanotrofi

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Competenze emotive e pratiche per il reinserimento familiare dei bambini ospitati dagli orfanotrofi keniani: il lavoro di Ai.Bi. in collaborazione con l’azienda bresciana, Elektrovent

Grazie al sostegno di Elektrovent, azienda bresciana che da anni supporta Ai.Bi., è stato possibile portare avanti una serie di attività di cooperazione in Kenya.

Queste attività sono focalizzate sul reinserimento familiare e sul miglioramento nutrizionale dei bambini ospitati dagli orfanotrofi, offrendo loro nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Uno degli aspetti più significativi del progetto Occhi di Speranza è lo sviluppo delle competenze fondamentali per bambini e adolescenti.

Nell’ultima sessione di consulenza di gruppo, la psicologa ha affrontato argomenti cruciali per potenziare emotivamente e praticamente i ragazzi che stanno seguendo il percorso di reinserimento familiare. I temi principali trattati sono stati la gestione dello stress e della rabbia, la consapevolezza della depressione e l’efficace gestione del tempo.

Comprendere lo Stress e la Rabbia

Durante la sessione, lo stress è stato esplorato come una reazione naturale a pressioni o tensioni derivanti da eventi esterni o preoccupazioni interne. Si è discusso dell’importanza di riconoscere la normalità della rabbia e delle strategie pratiche per gestirla. I segni di problemi di rabbia tra gli adolescenti, come l’aggressività verbale e fisica, sono stati identificati, incoraggiando i partecipanti a sviluppare meccanismi di coping personali come l’attività fisica e il supporto emotivo.

Affrontare la Depressione

La psicologa ha approfondito le sfumature della depressione, evidenziando come essa si manifesti con tristezza persistente e perdita di interesse per attività solitamente gradite. Le cause scatenanti identificate dai partecipanti variavano dalla pressione sociale ai traumi personali. Il riconoscimento dei segni di depressione è stato fondamentale, promuovendo strategie di supporto professionale, impegno in attività positive e pratiche di autocura per favorire la resilienza.

Gestione Efficace del Tempo

È stata sottolineata l’importanza di una gestione efficace del tempo per il successo personale e accademico. L’impostazione di obiettivi e la priorizzazione dei compiti sono state suggerite come strategie chiave per migliorare la produttività e ridurre lo stress. I partecipanti sono stati invitati a esplorare diversi approcci alla gestione del tempo, personalizzando le loro metodologie in base agli obiettivi e alle aspirazioni personali.

Questa sessione ha offerto strumenti pratici e consigli preziosi per promuovere l’empowerment dei bambini e degli adolescenti nel loro cammino di reintegrazione e crescita personale. L’obiettivo principale è stato quello di dotare i partecipanti delle competenze necessarie per gestire il proprio tempo in modo efficace e affrontare le emozioni in modo costruttivo, preparandoli così ad affrontare le sfide della vita con maggiore sicurezza e resilienza.

Grazie al Progetto Elektrovent e al continuo impegno di Ai.Bi., i bambini e gli adolescenti in Kenya possono guardare al futuro con speranza, consapevoli di avere gli strumenti necessari per costruire una vita migliore.

Sostieni i progetti di Ai.Bi. in Kenya

Chiunque può dare il proprio contributo per sostenere le attività che Ai.Bi. porta avanti in Kenya, con una donazione. Puoi farlo, cliccando qui.