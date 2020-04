Buongiorno, abbiamo letto diversi articoli che riportano come, anche in questo stato di emergenza per il Coronavirus, le procedure di adozione internazionale stiano proseguendo, sebbene a distanza. Anche Ai.Bi. – Amici dei Bambini si è organizzata in tal senso? Giulia e Mauro

Buongiorno,

in questo particolare momento di emergenza Coronavirus, con le tante restrizioni ancora in corso sia in Italia che all’estero, Amici dei Bambini si è organizzato per continuare ad offrire la gamma più ampia di servizi alle proprie coppie interessate alla adozione internazionale.

Se è vero che al momento per le coppie non è ancora possibile recarsi all’estero per portare a termine le procedure di adozione, anche in questo periodo le autorità centrali di alcuni Paesi formalizzano abbinamenti tra le famiglie straniere in attesa e i minori in stato di abbandono. Ai.Bi. ha la possibilità, dunque, di “convocare” le coppie per un incontro online, alla presenza di un operatore e di una psicologa, in cui presentare la documentazione ricevuta dall’estero con tutte le informazioni sui bambini dati in abbinamento.

Anche l’offerta di corsi del cosiddetto “tempo dell’attesa” non si arresta a causa del coronavirus. Amici dei Bambini organizza specifici incontri di gruppo online per le coppie in attesa su tematiche quali “I bambini grandi”, “L’abuso e il maltrattamento” e “I minori con bisogni sanitari”.

Inoltre, le coppie che hanno da poco conferito mandato ad Ai.Bi. hanno la possibilità di incontrare “a distanza” le equipe multidisciplinari dell’Ente per colloqui utili alla predisposizione delle relazioni richieste dai Paesi di origine dei minori o anche solo per colloqui di supporto in questo momento così delicato per tutti.

Gli operatori dell’Ente – oltre ad aggiornare costantemente via mail o telefonicamente tutte le coppie in attesa in merito all’evolversi dell’emergenza sanitaria nei Paesi di origine – organizzano incontri tecnici “virtuali” in cui approfondire le procedure di adozione dei Paesi in cui Ai.Bi. è presente.

Infine, Ai.Bi. continua a stare vicino anche a quelle famiglie che sono già rientrate dall’estero con i propri figli organizzando, sempre online, sia gli incontri individuali con la psicologa necessari per i follow up obbligatori richiesti dai Paesi di origine, sia veri e propri corsi “a tema” riguardanti la delicata fase che segue l’arrivo in Italia dei bambini adottati.

Michele Torri

Ufficio Adozioni Internazionali Ai.Bi. – Amici dei Bambini