Arbi è il più grande di quattro fratelli ma nessuno di loro vive con i genitori. Il padre li ha abbandonati e la madre non ha voluto farsi carico di loro. Ora Arbi vive in un istituto, gli mancano i suoi fratelli. Ha bisogno di te!

Un’Adozione a Distanza in Marocco per aiutare un ragazzo di 12 anni a costruirsi un futuro migliore.

Arbi proviene da una famiglia molto povera che versa in condizioni economiche estremamente disagiate. Suo padre, che lavora nel settore agricolo, ha abbandonato lui e i suoi tre fratelli e anche la madre non ha voluto occuparsi di loro. Così la nonna materna si è presa cura dei piccoli nonostante non disponesse di sufficienti risorse economiche e non fosse in grado di coprire i bisogni materiali di tutti e la scuola è molto lontana dal suo villaggio. Per queste ragioni il bambino è stato affidato alle cure della Maison d’Enfants Akkari, dove riceve le attenzioni e il sostegno di cui ha bisogno.

Ad Arbi mancano i suoi fratelli più piccoli

Arbi è un bambino molto calmo, curioso e cordiale. Quest’anno frequenta il quinto anno della scuola primaria. Il bambino gode di buona salute ma ha bisogno di essere seguito regolarmente da un logopedista e da uno psicologo. Inoltre, come tutti i bambini abbandonati o che come lui subiscono un distacco dalla famiglia d’origine, ha bisogno di seguire corsi di sostegno regolari per migliorare il suo livello scolastico.

Ad Arbi mancano i suoi fratelli più piccoli. Non è molto socievole e preferisce giocare da solo mentre avrebbe bisogno di seguire attività ludico-ricreative all’interno del centro come animazione, atelier educativi, corsi di canto corale e attività sportive di altro genere.

Permettiamo ad Arbi di costruire il proprio futuro

Per garantire ad Arbi le cure necessarie per crescere protetto e formarsi, nell’attesa che, magari, la sua situazione familiare cambi o che venga accolto in una famiglia adottiva, Ai.Bi. – Amici dei Bambini è alla ricerca di un generoso sostenitore a distanza che possa, con il suo prezioso contributo, donare una speranza a questo bimbo.

Attivando l’Adozione a Distanza in Marocco per Arbi, questa persona potresti essere proprio tu.