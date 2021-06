Marocco. “Ho vissuto in famiglia un solo giorno…nonostante tutto sorrido alla vita!”

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Naoufel ha vissuto i suoi 20 anni in istituto in Marocco senza mamma e papà accanto ma sempre seguito e supportato grazie all’aiuto del Sostegno a Distanza

Naoufel è nato il 13 febbraio del 2001. Non sappiamo se per qualcuno questa data sia stata importante, il giorno seguente infatti il bambino è stato abbandonato sulla porta della Fondazione Rita Zniber. Venne accolto nel centro di accoglienza “Le Nid” al sesto piano dell’Ospedale Mohammed V, un giorno dopo la sua nascita .

Purtroppo Naoufel non è stato uno dei bambini fortunati affidati a famiglie marocchine e straniere tramite la Kafala, la forma di protezione dell’infanzia riconosciuta dai Paesi islamici che corrisponde ad una sorta di affido.

All’età di 5 anni, è stato trasferito tra gli altri 249 bambini al Centro Akkari per continuare gli studi e beneficiare poi di una formazione professionale.

Naoufel oggi è diventato un bel giovane sorridente e motivato. Il suo percorso scolastico è terminato alla sesta classe della scuola primaria, lui che non ha avuto una mamma ed un papà che lo motivassero negli studi non è riuscito a proseguire con la scuola. Ma non è stato lasciato solo. Grazie al programma di sviluppo personale di AiBi il ragazzo è stato orientato verso la Formazione Professionale e col tempo ha scelto di diventare un artigiano specializzato in taglio e cucito. Ha ottenuto il suo diploma e attualmente sta facendo uno stage in un’azienda di abbigliamento; noi teniamo le dita incrociate per lui, si merita quel posto di lavoro, la sua determinazione e voglia di emergere sappiamo avranno la meglio! Desideriamo che trovi la sua strada, è giovane e caparbio, una persona positiva e motivata e sappiamo che può farcela.

Le attività proposte ai ragazzi che vivono al Centro Akkari non sono solo di carattere materiale, come sport, musica, escursioni guidate, visite a musei e via dicendo ma vogliono essere per loro un valido aiuto anche per il loro io più profondo. E’ facile sentirsi soli, soprattutto nella delicata età dell’adolescenza e lo è ancor di più se non si vive in famiglia ma all’interno di un istituto. Da sempre al Centro Akkari è a disposizione uno psicologo per supportare i bambini ed i ragazzi nel loro percorso di vita, per confrontarsi, per affrontare le difficoltà insieme, sapendo di poter contare anche su un aiuto esterno.

Diventa anche tu un sostenitore del centro di accoglienza Akkari, puoi fare la differenza per questi ragazzi che non hanno una rete familiare in grado di sostenerli e proteggerli nel passaggio dall’infanzia all’età adulta. Inoltre potrai seguire e accompagnare ogni giorno la vita, i progressi e le difficoltà dei 250 bambini e ragazzi accolti grazie a report mensili infatti sarai costantemente aggiornato sui progressi raggiunti e le difficoltà affrontate.

Attiva un Sostegno a Distanza, bastano 25 euro al mese.

Sostieni a distanza