Marocco. La campanella ricomincia a suonare… tutti in classe!

Grazie al Sostegno a Distanza, i piccoli ospiti della fondazione Rita Zniber, supportanti dai loro educatori, sono ritornati a scuola, riabbracciando una serena routine ormai dimenticata

Il Sostegno a Distanza di Amici dei Bambini è una partecipazione diretta alle attività progettuali rivolte ai minori in difficoltà familiare, ospiti di una comunità di accoglienza. Il sostegno contribuisce a migliorare le loro condizioni di vita, assicurando alimentazione adeguata, visite mediche specialistiche, attività socio–educative, corsi di formazione professionale, percorsi d’inserimento lavorativo per gli adolescenti e tutto ciò che si rende necessario per far sì che i minori ospiti delle comunità sostenute da Ai.Bi. possano crescere, per quanto possibile, serenamente, come se fossero i “nostri” figli. Il Sostegno a Distanza richiede un impegno mensile di 25 euro ed è finalizzato ai progetti in corso in uno dei Paesi esteri in cui Ai.Bi. opera.

La fondazione Rita Zniber di Meknes, in Marocco, si prende cura dalla fine degli anni’80 dell’infanzia orfana e abbandonata, da quando la sua fondatrice, Rita Zniber, allestì un centro di accolglienza, Le Nids, all’interno dell’ospedale. Nel 2007 nasce un secondo centro per minori fino ai 18 anni. Le due strutture accolgono oltre 280 bambini, 35 con disabilità. Grazie al Sostegno a Distanza, Ai.Bi. supporta la Fondazione contribuendo all’allestimento e funzionamento delle ludoteche, garantendo il diritto all’educazione e una formazione continua agli operatori. Un intervento specifico, CON TE SARÒ un GRANDE, supporta i careleaver, adolescenti in uscita dall’istituto, nel passaggio all’età adulta attraverso uno sportello di orientamento gestito dall’intermediario sociale: una guida nella vita oltre l’istituto, nella ricerca del lavoro e dell’alloggio.

Così come in Italia, la scorsa settimana, bambini e ragazzi ospiti della fondazione Rita Zniber hanno finalmente potuto varcare nuovamente i portoni delle scuole, chiusi ormai da oltre sei mesi a causa di una pandemia che ha bloccato tutto il mondo. Nonostante ci fosse la possibilità di frequentare le lezioni a distanza con il supporto degli educatori, la maggior parte dei minori accolti nella Fondazione, hanno deciso di ritornare a scuola in presenza, rispettando tutte le regole anti-covid19 previste, perché troppo forte il desiderio di riappropriarsi della loro routine quotidiana e di viverla con i loro amici!

Grazie al Sostegno a Distanza, il percorso educativo e professionale di tutti i bambini e i ragazzi della fondazione Rita Zniber di Meknes è monitorato dagli educatori che supportano e accompagnano i minori verso un futuro sereno e gratificante. Dai anche tu il tuo contributo. Attiva un Sostegno a Distanza in Marocco.

