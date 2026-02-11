Marocco. “In orfanotrofio ho trovato la stabilità che non avevo mai conosciuto prima”

Share Post Share Whatsapp Messenger

La lettera di una ragazza di 15 anni, che vive in orfanotrofio da quando ne aveva 5, racconta il valore dell’accoglienza garantita dal progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio in Marocco”

I bambini e i ragazzi che vivono negli orfanotrofi con i quali Ai.Bi. Amici dei Bambini collabora hanno tutti delle storie difficili alle spalle. Alcuni sono piccoli e, magari, hanno a malapena conosciuto la propria famiglie prima di essere portati in Istituto; altri sono più grandi e possono avere alle spalle anni di violenze o di gravi mancanze. Tutti, una volta in orfanotrofio, trovano qui un luogo in cui essere accolti, ascoltati e accompagnati verso un futuro quanto più possibile sereno e… come quello che dovrebbe essere per tutti i bambini e i ragazzi del mondo.

L’accoglienza dell’Adozione a Distanza

Questa accoglienza e tutto il lavoro che viene fatto sono possibili anche grazie al contributo del progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”, che Amici dei Bambini porta avanti in Marocco fin dal 1992.

La conferma arriva da una lettera scritta da Mouna, una ragazzina di 15 anni che ha trovato accoglienza presso l’Associazione Protezione ed Assistenza (APA), istituto creato nel 1937 a Salé, cittadina sul mare nel nord del Paese. Le sue parole raccontano meglio di ogni altra spiegazione cosa può significare, per un bambino in difficoltà, trovare sulla propria strada un aiuto di questo genere.

Le parole di Mouna

“Mi chiamo Mouna, ho 15 anni e frequento il secondo anno del collegio. La mia vita non è stata semplice, ma desidero condividere la mia storia. Sono arrivata alla Casa dei Bambini nel 2015 [il centro APA n.d.r.], ed è qui che ho finalmente trovato una stabilità che non avevo mai conosciuto prima.

I miei genitori sono divorziati e vivo con mio padre. Purtroppo, lui ha seri problemi con l’alcol. Beve ogni giorno e non si assume le sue responsabilità nei miei confronti. La vita con lui è piena di conflitti e difficoltà. Non capisce cosa significhi essere un padre presente e responsabile. Ogni giorno devo affrontare le conseguenze del suo abuso di alcol e l’instabilità che porta nella nostra casa.

Fortunatamente, da quando sono arrivata alla Casa dei Bambini, la mia vita è cambiata in meglio.

Trovare un luogo da chiamare “casa”

Qui ho trovato amici che tengono davvero a me, che mi sostengono e mi offrono affetto. Anche gli educatori e tutto il personale mi hanno aiutata tantissimo. Grazie a loro sono riuscita a concentrarmi sugli studi e sui miei sogni per il futuro.

La Casa dei Bambini mi ha mostrato quanto l’educazione sia importante e quanto un ambiente stabile possa trasformare la vita di una giovane persona. Ce la metto tutta per avere buoni risultati a scuola, perché so che lo studio è la chiave per costruire un futuro migliore. I miei amici e gli adulti che mi accompagnano qui mi incoraggiano ogni giorno a non mollare e a credere in me stessa, anche quando a casa le cose diventano difficili.

Nonostante tutte le sfide, rimango ottimista. Voglio usare la mia esperienza per aiutare altri giovani che vivono situazioni simili alla mia. Spero di poter offrire speranza e sostegno a chi ne ha bisogno, proprio come io l’ho ricevuto qui.

In conclusione, la mia vita è stata segnata da momenti duri, ma grazie alla Casa dei Bambini e all’affetto dei miei amici, ho trovato la forza di superare gli ostacoli. Sono determinata a costruirmi un futuro sereno e ad aiutare chi si trova in difficoltà, così come io sono stata aiutata

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Marocco?

Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.

Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 400 minori accolti negli orfanotrofi Akkari e APA, pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.

Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.