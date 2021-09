MISNA. Come accogliere un minore straniero non accompagnato? Al via in Sardegna un corso di formazione

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Nell’ambito del progetto Confido promosso dal Forum delle Famiglie, il 15 settembre parte il ciclo di incontri in Sardegna per aspiranti tutori volontari per minori stranieri non accompagnati

Secondo l’ultimo report disponibile sul sito del Ministero, a fine luglio 2021 i minori Stranieri non accompagnati presenti e censiti sul suolo italiano erano 8.382, con 1.175 ingressi nel solo mese di luglio. Tutti sanno che questi, in realtà, non sono che una parte dei minori presenti o che transitano in Italia, perché tanti sfuggono alle maglie del censimento, aggravando il pericolo che di loro non si riesca a prendersi cura e cadano in mano a traffici e malavita.

MISNA: il corso per tutor volontari in Sardegna

Insomma, il problema dell’assistenza ai cosiddetti MISNA è complesso e richiede molte risorse, anche per questo il progetto Confido Nuove Comunità di Affido Familiare e di Adozione, finanziato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, in collaborazione con Amici dei Bambini, ha puntato a proporre dei percorsi di sensibilizzazioni nelle varie regioni per aspiranti tutor volontari, organizzati con la collaborazione dal Forum delle Associazioni Familiari regionali.

Il 9 settembre è partito il percorso in Puglia mentre il 15 settembre sarà la volta della Sardegna. Lo schema è sempre il medesimo: 5 incontri che, dopo aver presentato un quadro generale di riferimento del progetto, dei MISNA e della figura di tutore volontario, proseguiranno approfondendo il quadro fenomenologico attuale, le norme in essere e le diverse forme di accoglienza, dall’affido familiare agli alloggi per l’autonomia e al sistema SIPROIMI. Sono previste testimonianze di famiglie, istituzioni e addetti ai lavori, che arricchiranno il dibattito portando la loro personale esperienza.

Queste, nel dettaglio, le date del ciclo di incontri per la Regione Sardegna

15 settembre. Durata: 2 ore

Presentazione del corso: cosa è Confido; presentazione degli incontri in calendario; i MSNA; la figura del tutore volontario.

22 settembre. Durata: 3 ore

Minori stranieri non accompagnati in Italia: quadro fenomenologico attuale

29 settembre. Durata: 3 ore

Il quadro normativo post decreti sicurezza, il ruolo dei tutori volontari: diritti, doveri e responsabilità. La convenzione sui diritti del fanciullo; L47/2017 detta Legge Zampa; dai decreti sicurezza a oggi.

6 ottobre. Durata: 3 ore

L’accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati: le diverse forme di accoglienza

13 ottobre. Durata: 2 ore

Testimoni di accoglienza: tavola rotonda con una famiglia affidataria, comunità educativa e tutori volontari