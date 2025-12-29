Ghana. Una storia di successo: dall’orfanotrofio al Regno Unito come infermiera professionista

Share Post Share Whatsapp Messenger

Otilia a 8 anni era una bambina abbandonata accolta dall’orfanotrofio Royal Seed Home. Grazie all’aiuto dell’Adozione a Distanza, è ora una stimata professionista. Che tornerà in Ghana per sposarsi e ringraziare la sua gente e chi l’ha sempre sostenuta

Sul sito di Ai.Bi., tante volte pubblichiamo racconti di bambine e bambini che vengono presi in carico da Amici dei Bambini grazie alla generosità dei donatori del Sostegno a Distanza: tante storie di minori abbandonati, accolti dall’orfanotrofio Royal Seed Home di Accra, in Ghana, aiutati a crescere, studiare, giocare… tante volte rintracciando e supportando anche le loro famiglie. A volte, però, dopo aver letto queste storie, ci si potrebbe chiedere: benissimo per l’aiuto, ma, poi, come è andata avanti la storia? Che ne è di questi bambini, magari dopo anni passati in orfanotrofio?

Cosa c’è nel domani di questi bambini?

Seguire questo genere di storie è un po’ più difficile, anche solo, semplicemente, perché richiedono del tempo per svilupparsi dall’inizio alla fine. Ma questo non significa che non valga la pena aspettare e… raccontare.

Raccontare, per esempio, di Otilia Sablah, una bambina abbandonata accolta al Roya Seed Home nel luglio del 2005. I genitori non erano in grado di fornirle tutto ciò di cui aveva bisogno, dal cibo ai vestiti, dalle cure mediche al supporto psicologico. Così, è stata presa sotto tutela dal Dipartimento del Social Welfare e ammessa nella struttura.

Come succede a tanti altri bambini, Otilia ha avuto la possibilità di ottenere la registrazione anagrafica, iniziare la scolarizzazione con le lezioni erogate in istituto, e proseguire con un percorso di istruzione ulteriore. È stata iscritta al sistema sanitario, inserita in un programma nutrizionale adeguato e aiutata con un supporto psicologico ad hoc.

L’attenzione degli operatori e la generosità dei sostenitori hanno consentito tutto questo, ma Otilia ci ha messo tanto di suo, studiando duramente fino a frequentare un corso Senior High e diplomarsi in infermieristica alla Ghana Pentecost University, dove si è laureata nel 2019, con un’ulteriore specializzazione.

Dal passato di abbandono a un futuro di speranza

Oggi Otilia vive e lavora nel Regno Unito dove è una rispettata e stimata infermiera professionista, molto gentile nei confronti dei pazienti e dotata di una sensibilità unica. “Quando avevo 8 anni – racconta – ho sofferto la fame, indossavo vestiti logori e mi sentivo inferiore agli altri bambini che conoscevo, perché non potevo andare a scuola. Ma oggi, se mi guardo indietro, sono grata delle opportunità che mi sono state offerte e sono soddisfatta: il mio sogno è diventato realtà.”

L’Adozione a Distanza che aiuta davvero!

Ecco come vanno a finire tante delle storie iniziate con un’Adozione a Distanza. La vicenda di Otilia è un seme di speranza per tutti i bambini abbandonati nel mondo e il segno di come la cure, la dedizione e la grande passione che muove la fondatrice del centro, Naomi Esi Amoah, che tuttora presta il suo servizio in questo grande Istituto, possano fare la differenza.

Ecco, allora, il messaggio di Otilia per tutti i bambini vittime di abbandono del mondo: “La storia di ciascuno può cambiare attraverso l’aiuto di tutti. Io ne sono testimonianza. Tra qualche mese tornerò in Ghana per sposarmi e per festeggiare con la mia gente e le persone incontrate nell’orfanotrofio supportato da Ai.Bi. Friends of Children Foundation!”

Adotta a distanza un bambino ancora in attesa

Adottare a Distanza è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare.

Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 58 bambini del Royal Seed Home e a quanti altri riusciremo ad accogliere grazie al tuo aiuto, pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso.