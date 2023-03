A Pasqua… fai una grande impresa! Per la tua azienda scegli la Colomba per La Pace di Ai.Bi.

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Per le aziende è già tempo di pensare alla Pasqua, scegliendo uno dei regali solidali di Amici dei Bambini: una colomba “Per La Pace”, le confezioni gastronomiche realizzate in collaborazione con Longo Speciality, oppure un attestato di solidarietà a sostegno del progetto BambinixLaPace per aiutare i bambini e le famiglie colpite dalla guerra in Ucraina

Ancora una volta si avvicina una Pasqua “particolare”. Non più per il Covid, almeno non per come lo era anche solo due anni fa, ma per altre emergenze umanitarie che hanno colpito altri Paesi e altre popolazioni già lungamente provate da guerre, crisi economiche e alimentari.

Non c’è bisogno di ricordare che ormai è più di un anno che in Ucraina milioni di bambini e famiglie si ritrovano a vivere lontani dalle loro case, nei rifugi sottoterra di città bombardate e sfollati in altri luoghi del Paese. Oppure, per chi è fuggito, nei centri profughi della Moldova o nei centri di accoglienza in Italia.

Ecco perché, ancora una volta, per la Campagna Regali Solidale di Pasqua per le aziende, Ai.Bi. , insieme allo storico partner Longo Speciality, ha pensato proprio a loro, proponendo un dolce speciale: la Colomba per La Pace. Preparata secondo la più antica tradizione dalla Pasticceria Artigianale Bardi, la Colomba per la Pace non è solo 1kg di bontà ma è l’occasione per coltivare insieme un sogno di Pace e di rinascita per quanti, troppi, che ancora vivono il dramma della guerra e continuano a sognare di poter riabbracciare i loro cari e tornare nelle proprie case. Un dono perfetto, insomma, per portare un messaggio di pace a collaboratori, soci e clienti.

Insieme alla Colomba per la Pace, quest’anno Ai.Bi. propone anche cofanetti speciali

Ma l’offerta per la Pasqua non si esaurisce qui e si declina anche in diversi cofanetti: il “Cofanetto chioccia” contiene una Colomba di Pasticceria Bardi g 750 in sacchetto trasparente e una minichioccia di cioccolato al latte (g 80) in una elegante confezione con sigillo personalizzato Ai.Bi. che spiega la scelta di sostenere l’associazione e il progetto BambinixLaPace.

Una Colomba di Pasticceria Bardi g 750 in incarto, una bottiglia di Spumante Marengo DOC Cortese Brut Acquesi – Cuvage – (Piemonte) e una confezione di Ovetti di Cioccolato al latte ripieni di Crema al Latte g 105 – Vergani, è, invece, il contenuto del “Cofanetto Ovetto”. Mentre nel “Cofanetto Spumante” la Colomba di Pasticceria Bardi g 750 in sacchetto trasparente è accompagnata da una bottiglia di Spumante Brut “Il Feudo Cuvee Royale” (Lombardia).

Tutte queste proposte, e altre confezioni gastronomiche pasquali ancora, possono essere personalizzate su richiesta dell’azienda.

In alternativa, per un messaggio di auguri virtuale che raggiunga tutti – ma proprio tutti – c’è sempre la possibilità di una Donazione Liberale a sostegno del progetto BambinixLaPace. A fronte della donazione si riceve un attestato di donazione digitale (pergamena solidale) personalizzabile con una frase augurale e il logo dell’azienda.

Perché a Pasqua scegliere un dono aziendale solidale?

Dalla Colomba per La Pace, ai cofanetti pasquali fino alla pergamena personalizzata, sono tanti i modi per essere vicini ad Ai.Bi. e contribuire al progetto “Bambini per La Pace”.

Insieme garantiremo beni di prima necessità, supporto psico-sociale e spazi protetti ai bambini che si sono rifugiati, insieme alle loro famiglie, nei campi profughi in Moldova, e pronta accoglienza ai bambini ospiti degli istituti ucraini e ai nuclei mamma-bambino per hanno raggiunto l’Italia trovando un po’ di serenità nei Pan di Zucchero per la Pace di Ai.Bi.

Tutte le aziende interessate possono visitare il sito dedicato.

La consegna entro Pasqua è garantita per gli ordini ricevuti entro il 15 marzo.

Per proposte personalizzate o grandi quantitativi si può contattare direttamente il numero 0298822359 o scrivere alla email aziende@aibi.it.

Tutte le donazioni ad Ai.Bi., incluso i contributi a sostegno della Campagna Solidale di Pasqua per le aziende godono delle agevolazioni fiscali previste per Onlus e ONG.