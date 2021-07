Posso ordinare le bomboniere solidali con un anno di anticipo? Ed entro quando devo comunicare la data definitiva?

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Buongiorno,

vi contatto perché, a causa della situazione ancora incerta sull’evoluzione della pandemia, abbiamo dovuto rimandare il matrimonio per la terza volta!

La nuova, e spero definitiva, data che abbiamo fissato è il 25 settembre 2022.

Volevo sapere se possiamo cominciare a ordinare le bomboniere, anche se con più di un anno di anticipo, perché ci teniamo comunque a farle con la vostra associazione. Se sarà possibile, potete dirmi anche entro quando dovremo poi comunicarvi la data definitiva (non si sa mai…) da inserire nei cartoncini? Grazie

Giorgia

Gentile Giorgia,

grazie innanzitutto per il supporto che avete scelto di dare ai nostri progetti in Italia e all’estero scegliendo le nostre bomboniere solidali.

Non è mai troppo presto per un contributo tanto importante, come il vostro, che ci permette di dare un aiuto concreto a chi, soprattutto in questo momento di difficoltà, ha più bisogno.

Siamo sicuri che queta sarà la data definitiva in cui potrete finalmente celebrare il vostro giorno “speciale”, regalando al tempo stesso un sorriso ai tanti bambini in stato di abbandono e un aiuto alle famiglie che, già fragili, hanno maggiormente risentito degli effetti della pandemia!

Tornando alla tua richiesta, ti confermo che potete procedere fin da ora con l’ordine delle vostre bomboniere solidali scegliendo tra quelle proposte sul nostro sito e che puoi vedere QUI.

Tutte le nostre bomboniere possono essere accompagnate da un sacchettino porta confetti e personalizzate con il nastro del colore a vostra scelta tra quelli proposti sul sito, oltre che da un cartoncino o pergamena personalizzati con i vostri nomi, la data del matrimonio e una frase a vostra scelta.





Data la situazione particolare e l’incertezza legata all’evoluzione della situazione sanitaria, per il momento possiamo tenere in sospeso la personalizzazione del cartoncino o della pergamena fino a un mese dall’evento. Dovrete poi comunicarci la data definitiva con almeno un mese di anticipo per poter procedere con la stampa e garantire la consegna prima del matrimonio.

Ti ricordo inoltre che per ogni bomboniera, così come per ogni donazione a favore di Ai.Bi., sono previste le agevolazioni fiscali per Onlus e ONG.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento non esitare a contattarci al numero 02/98822359, saremo felici di poterti aiutare.

E che sia la volta buona!

Staff Ai.Bi.