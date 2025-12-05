Come percorrere i primi passi verso l’Adozione Internazionale?

Per chi desidera orientarsi tra norme, procedure e significato dell’adozione internazionale, ecco l’appuntamento online del 16 dicembre organizzato da Ai.Bi. Amici dei Bambini
Martedì 16 dicembre alle ore 15 si terrà il webinar Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale, un incontro pensato per chi desidera avvicinarsi per la prima volta al percorso adottivo. L’appuntamento nasce dall’esigenza di offrire a persone, coppie coniugate e single un primo orientamento chiaro e affidabile sulla normativa di riferimento, sulle procedure da seguire e sul significato profondo dell’adozione come scelta di vita e di responsabilità.
Come ottenere l’idoneità
L’obiettivo principale del webinar è fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per comprendere come presentare la domanda di idoneità, sia nell’ambito dell’adozione nazionale sia in quello internazionale. Attraverso un linguaggio accessibile e un approccio pratico, verranno illustrate le tappe fondamentali del percorso, dal quadro legislativo fino al ruolo degli enti autorizzati, che accompagnano le coppie e le persone singole nella fase internazionale.
La metodologia prevede un percorso guidato passo dopo passo, che aiuterà a orientarsi tra obblighi, tempi e figure coinvolte, offrendo una base solida per affrontare consapevolmente le scelte successive.
Il webinar è rivolto a chi non ha mai avviato alcuna procedura o presentato disponibilità all’adozione, ma sente il bisogno di informarsi per compiere i primi, decisivi passi.
Informazioni
Martedì 16 dicembre alle ore 15
