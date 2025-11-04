A Roè Volciano (Brescia) ritorna lo “Spiedo Solidale”

Sabato 8 novembre a Roè Volciano (BS) i volontari di Ai.Bi. del locale Pan di Zucchero organizzano la tradizionale serata solidale per sostenere i bambini più fragili del territorio
Sabato 8 novembre, dalle 19:00 alle 22:30, presso la Casa degli Alpini di Roè Volciano (BS), si terrà una cena solidale a favore del Pan di Zucchero, parte del progetto Educare il Domani. La realtà di questo centro di aiuto per la Famiglia è attivo da ormai oltre 10 anni ed è diventato un punto di riferimento importante per tutto il territorio, potendo contare su un gruppo coeso e generoso di famiglie, ragazzi e volontari che portano avanti diverse attività lungo tutto il corso dell’anno
Un appuntamento tradizionale
La serata dello spiedo solidale è un’iniziativa diventata ormai un appuntamento fisso e molto atteso, il suo scopo è quello di festeggiare quanto fatto, insieme; rinnovare il sostegno ai bambini più fragili del territorio e alla prevenzione del disagio minorile; offrire un momento di incontro e testimonianza sulle attività che Ai.Bi. Amici dei Bambini porta avanti insieme alla Cooperativa Area, ai Comuni del territorio, alla Comunità Montana di Valle Sabbia, oltre che a aziende locali e numerosi donatori.
Durante la serata, i partecipanti potranno conoscere da vicino i risultati del progetto e ascoltare le storie di chi ogni giorno contribuisce a costruire una comunità più attenta e solidale verso l’infanzia.
Informazioni
Cena solidale
Sabato 8 novembre, dalle 19:00
Casa degli Alpini di Roè Volciano (BS)
Per maggiori dettagli, clicca QUI