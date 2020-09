Marocco. Dormire sotto le stelle sognando un futuro migliore

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Una notte in campeggio per i ragazzi del Centro Sidi Bernussi, per una serata diversa di spensieratezza e convivialità–realizzata grazie al Sostegno a Distanza.

Fa ancora davvero molto caldo in Marocco e le notizie degli aumenti di contagi da Covid sono costanti anche qui a Casablanca. Per aiutare i ragazzi a rilassarsi un po’e vivere un’esperienza fuori dalla routine quotidiana, gli educatori del centro Sidi Bernussi hanno proposto ad un gruppo di loro di passare una notte campeggiando in uno dei boschi vicino alla città. I ragazzi hanno preparato il loro zaino con l’entusiasmo di bambini, inserendo anche un buon rifornimento di té e di dolci ! Una volta arrivati in un punto ben riparato del bosco, i ragazzi hanno disposto i sacchi a pelo in cerchio e hanno preparato un fuoco in sicurezza per cucinare la cena e preparare il tipico té alla menta. Dopo aver mangiato si sono divertiti moltissimo raccontando storie e barzellette e facendo giochi di ruolo. I ragazzi hanno poi passato la notte nel bosco sotto le stelle, chi scherzando con gli altri, chi in silenzio immerso nei propri pensieri in compagnia di una splendida notte stellata.

Gli educatori che lavorano nel contesto del programma di sostegno a distanza supportato da Ai.Bi. organizzano regolarmente attività sociali e di decompressione per i ragazzi ospiti nei centri per garantire loro un contesto il più possibile di normalità e familiarità, guidandoli nei percorsi educativi.

Queste attività sono importanti per i ragazzi che ritrovano la semplicità di vivere una serata cantando e chiaccherando all’aperto nella natura, sentendosi vicini tra loro pur con tutte le limitazioni dettate dal difficile periodo che stiamo tutti vivendo.

Attivare un Sostegno a Distanza per il Centro Sidi Bernussi può veramente fare la differenza per questi ragazzi che non hanno una rete familiare in grado di sostenerli e proteggerli nel passaggio dall’infanzia all’età adulta. Per questo, Ai.Bi. ha bisogno del supporto fondamentale dei suoi sostenitori.

C’è sempre molto da fare in un grande istituto come questo, se anche tu deciderai di aiutare e di far parte della vita di questi ragazzi che seguiamo in Marocco, scrivici e inizia ora il tuo Sostegno o la tua Adozione a Distanza.

Sostieni a distanza