Anche nella settimana di Pasqua Ai.Bi. non si ferma: appuntamenti con Adozione e MISNA

Nella settimana di Pasqua, dal 3 al 9 aprile, gli appuntamenti di Amici dei Bambini continuano, con due webinar sull’Adozione Internazionale e un incontro sui Minori Stranieri non Accompagnati

Martedì 4 aprile

FARIS – Family Relationship International School

Presentazione corso Pre-Ideneità all’Adozione Internazionale

On Line

Ore: 19.30

Costo: gratuito

Un webinar gratuito di presentazione del corso online di Pre-Ideneità all’Adozione Internazionale “Come posso incontrare i miei nuovi genitori?”, pensato appositamente per le coppie in procinto di depositare o che abbiano appena depositato la domanda di idoneità all’Adozione di un minore straniero presso il proprio Tribunale per i Minorenni di riferimento.

L’incontro serve a illustrare le caratteristiche del corso, suddiviso in 5 moduli e orientato a offrire alle coppie momenti di approfondimento per capire i motivi per i quali i bambini che potrebbero diventare loro figlio sono stati abbandonati, dove questi bambini vivono, di quali patologie soffrono, come avvengono gli abbinamenti e l’iter adottivo.

La partecipazione al webinar di presentazione non implica l’iscrizione al corso in 5 moduli vero e proprio.

Per maggiori informazioni sul corso si può consultare la pagina dedcata.

Per ulteriori informazioni sul webinar di presentazione, QUI. Oppure scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Mercoledì 5 aprile

Ai.Bi. sede di Salerno

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

Storie in viaggio di Minori Stranieri Non Accompagnati

On Line

Ore: 21:00 – 22:30

Costo: gratuito

Secondo appuntamento della serie di webinar dedicati ai temi di affido di minori stranieri non accompagnati. In questa occasione, viene approfondito il quadro fenomenologico di questo fenomeno, analizzando le caratteristiche principali dei ragazzi e delle ragazze che arrivano in Italia, in base ai Paesi di origine e ai viaggi che hanno dovuto affrontare. Si tratta di una conoscenza fondamentale per capire come accogliere un ragazzino proveniente, per esempio, dal Bangladesh sia estremamente diverso che accogliere una ragazzina proveniente dalla Nigeria. Apprendere queste differenze potrà aiutare i partecipanti a discernere eventuali future richieste di accoglienza, prendendo coscienza di cosa significhi accogliere un determinato minore piuttosto che un altro.

L’incontro si rivolge in primis a chi ha già partecipato al webinar “Informativo affido di minori stranieri non accompagnati” ma può essere utile a tutti coloro che lavorano nel settore dell’accoglienza.

Il webinar è condotto da Diego Moretti, pedagogista e responsabile dell’area minori di AIBC cooperativa sociale.

Per informazioni, è possibile visitare la pagina dell’evento o contattare la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it

Giovedì 6 aprile

Ai.Bi. sede di Cagliari

Cena di raccolta fondi al Brigantino

Ore 19.30 – 23.30

Costo: 50€ a partecipante

Una serata piacevole per stare insieme, in amicizia, organizzata dalle famiglie di Ai.Bi. Sardegna in collaborazione con il ristorante “Il Brigantino” in via Azuni 56, a Cagliari. Un’occasione per raccontare le attività dell’associazione e raccogliere un piccolo contributo per il progetto Ai.Bi. Giovani.

L’associazione Ai.Bi. Amici dei Bambini della sede Sardegna, è da tempo impegnata nel sostegno alle famiglie e nella promozione dell’accoglienza per il contrasto all’abbandono e per garantire a ogni bambino il diritto di essere figlio

Per informazioni: cagliari@aibi.it