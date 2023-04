Una settimana ricca e diversificata che si chiuderà con la Benedizione delle Adozioni

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Adozioni e affido, ma anche mondo del lavoro e alimentazione. L’eclettica settimana degli appuntamenti Ai.Bi. si chiuderà, poi, domenica 16 aprile, con la Benedizione delle Adozioni nel Santuario di Barletta

Martedì 11 aprile

Ai.Bi. sede di Bolzano

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 11.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Mercoledì 12 aprile

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo sull’affido familiare – Solo residenti in Lombardia

On line

Ore: 21:00 – 23:00

Costo: gratuito

Un webinar destinato a single, coppie o famiglie con figli residenti in Lombardia interessati a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? Che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento? Questi i principali interrogativi a cui cercherà di dare un risposta durante l’incontro condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

FARIS – Family Relationship International School

Toolkit d’accesso al mondo del lavoro

On Line

Ore: 14:00 – 18:00

Costo: 80 euro

Cercare un nuovo lavoro… è un lavoro! Non facile e nel quale la concorrenza e i percorsi di selezione possono mettere in crisi le possibilità di assunzione, ma per il quale ci si può preparare e che non è esente da “trucchetti” utili che si possono utilizzare.

Ecco, allora, che Faris propone quattro ore formative online pensate per dare ai partecipanti gli strumenti pratici per aumentare la propria efficacia nella ricerca di un nuovo lavoro. Qualsiasi genere di impiego si cerchi, esistono alcuni elementi fondamentali da conoscere e padroneggiare per proporsi al meglio nel mondo del lavoro; sia che si stia cercando la prima occupazione, sia che si stia cercando un cambiamento lavorativo.

Il webinar sarà condotto dal Dott.Davide Pellini, HR laureato in Psicologia per le organizzazioni.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Venerdì 14 aprile

Come nutrirsi correttamente lavorando in smart working

On Line

Ore: 15:00 – 17:00

Costo: 80 euro

Secondo un’analisi di Coldiretti su dati Crea (Centro di ricerca alimenti e nutrizione), il 44% degli italiani è aumentato di peso a causa del Covid, tra smart working e limitazioni imposte dal lockdown. Il “lavoro agile”, in particolare, avrebbe favorito l’adozione di comportamenti poco salutari, come mangiare scorrettamente e diminuire l’attività fisica.

Alla luce di questo, Faris propone un webinar che indaghi metodi e strategie per imparare a gestire correttamente l’alimentazione della famiglia durante lo smartworking, con suggerimenti pratici e immediatamente attuabili.

In generale, l’incontro fornisce spunti utili e interessanti anche per chi è tornato a lavorare in presenza, che potrà comunque apprendere le regole di base di una corretta alimentazione, pratica fondamentale per prendersi davvero cura di se stessi e di coloro a cui si vuole bene.

Il webinar sarà tenuto dalla dott.ssa Irene Catanzariti, naturopata specializzata in educazione alimentare, consulente di alimentazione energetica secondo la Medicina Cinese, iscritta al registro Regionale Discipline Bionaturali della Regione Lombardia e della Regione Toscana.

Sabato 15 aprile

Ai.Bi. – Amici dei Bambini

L’incontro con mio figlio

On Line

Sabato h. 9.45 – 19.00

Domenica h. 9.30 – 15.30

Nuovo appuntamento con il tradizionale incontro dedicato alle coppie che hanno già partecipato a “L’incontro con l’Adozione Internazionale” (pensato come prima approccio al mondo dell’adozione) e che, in possesso di decreto di idoneità e relazione dei servizi sociali, hanno deciso di proseguire l’iter adottivo preparandosi nel miglior modo possibile all’incontro con i loro figli.

L’evento di svolgerà in modalità online e prevede la partecipazione di un massimo di 6 coppie, così da dedicare a ciascuna di loro la giusta attenzione.

A condurre le diverse attività che si svolgeranno durante tutta la giornata di sabato (dalle 9.45 alle 19.00) e la domenica (dalle 9.30 alle 15.30) saranno le psicologhe dell’Associazione specialiste in adozione internazionale e alcune famiglie adottive esperte, che potranno in questo modo portare la loro testimonianza e condividere esperienze ed emozioni con gli aspiranti genitori adottivi.

La partecipazione al corso è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi.

Maggiori informazioni si trovano qui

Ai.Bi. sede di Roma

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 9.30

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell'adozione internazionale, dell'associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all'incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Domenica 16 aprile

Ai.Bi. Sede di Barletta

Benedezione delle adozioni e incontro sul tema: “Adozione: un cammino di grazia?”

Santuario Maria S.S. dello Sterpeto

Ore: 11.30. benedizione

Ore: 15.15. Incontro “Adozione: un cammino di grazia?”

Presso il Santuario Maria S.S. dello Sterpeto di Barletta, (viale del Santuario n.13), S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, celebrerà il Rito per la Benedizione delle Adozioni, promosso da Ai.Bi. con lo scopo di esprimere il senso autentico delle relazioni che nell’adozione si istituiscono per reciproco atto di accoglienza e di fede.

La Benedizione delle Adozioni sarà anche un modo per ricordare i 10 anni di attività della sede Ai.Bi. di Barletta, operativa dal 2012/2013.

Per celebrare nel migliore dei modi la ricorrenza, nel pomeriggio della stessa giornata di domenica 16, a partire dalle ore 15.00, le famiglie adottive si confronteranno sul tema “Adozione: un cammino di grazia?”

L’invito alla partecipazione è rivolto e aperto a tutti e all’intera comunità cristiana.