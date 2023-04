Adozione e affido. Una settimana a tutta formazione: ben 8 i webinar in programma

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Ben sei gli appuntamenti in programma nella settimana di Ai.Bi. dal 17 al 23 aprile dedicati all’Adozione Internazionale. Ma le proposte non tralasciano anche l’Affido, con due ulteriori webinar gratuiti aperti a tutti

Lunedì 17 aprile

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo sull’affido familiare

Ore: 21:15 – 23:15

Costo: gratuito

Un webinar destinato a single, coppie o famiglie con figli interessati a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? Che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento? Questi i principali interrogativi a cui cercherà di dare un risposta durante l’incontro condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi.

La proposta è rivolta a tutti, ma per i residenti in Lombardia il consiglio è quello di verificare anche il calendario dei webinar informativi dedicati ai residenti nella regione a questo link:

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Mercoledì 18 aprile

Ai.Bi. sede di Mezzano

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 16.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Primi Passi nel Mondo dell’Adozione Internazionale

On Line

Ore: 18.00 – 21.00

Costo: 10 euro

Nuova data per il tradizionale webinar rivolto alle coppie che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’adozione, acquisendo le nozioni base sulla normativa di riferimento e le procedure da espletare, nonché sul significato stesso dell’adozione. Il webinar, partendo da un approfondimento della normativa di riferimento per l’adozione, farà conoscere le procedure da espletare passo dopo passo, affrontando anche il ruolo degli enti autorizzati all’adozione internazionale. L’obiettivo principale del webinar è quello di dare ai partecipanti gli strumenti per presentare domanda di idoneità per diventare genitori adottivi a livello internazionale.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

FARIS – Family Relationship International School

Accoglienza e origini nell’Adozione Internazionale

On Line

Ore: 17:00 – 20:00

Costo: 40 euro

Il webinar è rivolto a tutte le coppie interessate all’Adozione Internazionale che stanno facendo il percorso con i servizi e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato ad un Ente autorizzato o che hanno già adottato.

Il focus dell’incontro è il tema delle origini dei bambini adottati: un argomento che accompagna loro e le loro famiglie adottive lungo tutto l’arco della vita. L’obiettivo è quello di accompagneremo i genitori adottivi a confrontarsi con questa tematica fornendo spunti su come gestirla nelle diverse fasi di vita del proprio figlio.

Terrà il webinar la dott.ssa Francesca Berti, Psicologa esperta di Adozione Internazionale e collaboratrice di Ai.Bi. Amici dei Bambini

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Presentazione corso Preidoneità all’Adozione Internazionale

On Line

Ore: 19:30 – 20:30

Costo: gratuito

Un incontro gratuito per presentare il corso online Pre-Ideneità all’Adozione Internazionale “Come posso incontrare i miei nuovi genitori?”, pensato per le coppie in procinto di depositare o che abbiano appena depositato la disponibilità all’Adozione Internazionale presso il proprio Tribunale dei Minori.

Durante il webinar Il relatore (Lorenza Persona, Desk area Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini) spiegherà le caratteristiche del corso, suddiviso in 5 moduli e pensato per approfondire con le coppie i motivi per i quali quelli che saranno i loro figli sono stati abbandonati una prima volta, dove vivono, quanti anni hanno, quali sono le loro patologie e come avviene un abbinamento.

La partecipazione al webinar di presentazione del corso non implica l’iscrizione allo stesso, per le iscrizioni QUI.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Ai.Bi. sede di Cagliari

Famiglie per la Famiglia. Sostegno familiare e reti di supporto nell’adozione

On Line

Ore 18.00 – 20.00

Gratuito

Nuovo appuntamento con i seminari sull’Adozione per i residenti in Sardegna e le coppie in attesa di Ai.Bi.

Per iscrizioni, QUI

Giovedì 20 aprile

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Affido e Casa famiglia, quali differenze?

Ore: 18:00 – 19:00

Costo: gratuito

Il webinar è rivolto a tutte le famiglie che stanno pensando di aprirsi all’accoglienza di minori e si chiedono quale sia la differenza fra l’Affido e l’apertura di una Casa famiglia.

Il webinar ha l’obiettivo di fornire alla famiglia degli spunti di riflessione e autovalutazione sul proprio coinvolgimento in questi “progetti di vita”. In questo modo, una famiglia può acquisire quante più informazioni possibili per essere in grado di compiere questo passo in modo quanto più consapevole.

L’incontro informativo è condotto dalla dott.sa Maria Galeazzi, pedagogista di AIBC scs, referente dell’Affido e delle comunità familiari.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Sabato 22 aprile

Ai.Bi. sede di Barletta

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 9.30

Gratuito

Per informazioni e iscrizioni: QUI