Siria. Idlib. Nel disinteresse del mondo, è finito un giugno di fuoco

5 mila nuovi sfollati. 31 morti, tra cui tre bambini e un operatore della protezione civile. Si chiude un altro mese di violenza, in Siria. Senza che nessuno se ne curi. Solo i progetti delle Associazioni come Ai.Bi. provano a portare un raggio di speranza. Sempre più difficile

Circa 5.000 civili nel nord-ovest della Siria sono stati ancora una volta costretti a fuggire dalle loro case dopo una nuova ondata di bombardamenti governativi che hanno preso di mira l’area contesa, ha detto un’agenzia di aiuti locali.

31 morti a giugno e 290 volontari uccisi dall’inizio del conflitto

Almeno 31 persone sono morte dall’inizio di giugno quando le forze di Bashar al-Assad hanno colpito le infrastrutture civili nella provincia meridionale di Idlib, tra cui un ospedale, una scuola per sfollati e un quartier generale della protezione civile. Il numero dei morti include tre bambini e un operatore della protezione civile, che è stato ucciso sabato in un attacco alla città di Qastoun. “Ci stavamo preparando per iniziare il nostro turno mattutino quando il nostro centro è stato preso di mira con tre missili. Sono entrato a far parte dei White Helmets [il servizio di salvataggio della protezione civile n.d.r.] nel 2014 e in quegli anni non ho mai visto missili così distruttivi. Il nostro collega Dahham al-Hussein è stato ucciso e cinque dei nostri volontari sono rimasti feriti, incluso il fratello di Dahham Ahmad”, ha detto Samer Nassar, capo del centro di Qastoun. “Il centro è stato completamente distrutto e abbiamo perso molte attrezzature che usiamo per salvare vite e tirare fuori le persone da sotto le macerie.

“Dahham è il 290esimo volontario ucciso in servizio. I nostri cuori si spezzano per la sua famiglia e per i quattro figli che lascia. Continueremo a portare la sua eredità attraverso il nostro lavoro”.





Siria. Idlib. Una violenza che non accenna a diminuire

L’aumento della violenza nelle ultime tre settimane è l’ultima violazione di un accordo di cessate il fuoco mediato da Turchia e Russia nel marzo 2020, salvando l’area da una brutale offensiva del regime che ha costretto un milione di persone a fuggire a nord verso il confine turco. “La gente è abbastanza preoccupata da dover lasciare di nuovo le proprie case. Hanno paura anche dell’avanzata delle forze di terra, che conquisteranno i loro villaggi”, ha detto Rima Hallabi, una studentessa di 21 anni. “Non c’è posto dove andare. Idlib non può gestire un numero enorme di persone in fuga di nuovo”.

Idlib e la campagna circostante sono principalmente governate da Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, un gruppo islamista che ha preso il controllo di altre fazioni di opposizione nel 2019. Sebbene HTS abbia compiuto sforzi per prendere le distanze dalle sue origini di al-Qaeda, il gruppo tollera poco dissenso e impone editti religiosi alle persone che vivono nel suo territorio. Dopo 10 anni di guerra, l’area rimane l’ultima tasca della Siria fuori dal controllo del regime, oltre al nord-est in mano ai curdi. La regione ospita circa 3,5 milioni di persone, circa tre quarti delle quali si sono rifugiate lì per sfuggire ai combattimenti in altre parti del Paese. Le condizioni di vita sono terribili e sono peggiorate dal crollo della valuta siriana dello scorso anno, che ha fatto impennare i prezzi dei generi alimentari. Secondo le agenzie delle Nazioni Unite, circa il 75% della popolazione dipende ora dagli aiuti per soddisfare i bisogni primari. Il Covid-19 ha anche messo a dura prova i servizi sanitari già decimati dalla guerra: un recente rapporto dell’International Rescue Committee ha rilevato che il 59% dei civili nel nord-ovest della Siria è stato direttamente colpito da attacchi a ospedali e cliniche. I nuovi combattimenti si sono concentrati sui villaggi di Ihsim e Barah, al confine meridionale di Idlib, dove decine di proiettili di artiglieria sparati dalle forze governative siriane nel fine settimana hanno ucciso almeno nove persone.

Salem Abdan, direttore sanitario di Idlib, ha dichiarato: “Giugno ha portato molti attacchi a case ed edifici civili, mettendo molta pressione sui nostri ospedali, che sono già in difficoltà. L’aumento degli attacchi ora, combinato con l’avvicinarsi del voto [per il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sugli aiuti transfrontalieri n.d.r.], rappresenta una minaccia per il settore sanitario e dei soccorsi che potrebbe crollare completamente”. Il 10 luglio l’ONU dovrebbe votare per rinnovare l’autorizzazione alla consegna di aiuti alla Siria nord-occidentale attraverso il confine turco. La chiusura dell’ultimo corridoio di aiuti diretti metterebbe ulteriormente a rischio milioni di persone già vulnerabili a Idlib, ma la Russia ha ripetutamente minacciato di usare il suo potere di veto per chiudere tutti gli aiuti transfrontalieri delle Nazioni Unite alle aree al di fuori del controllo del governo siriano, affermando invece che deve essere coordinato tramite i suoi alleati a Damasco. Secondo quanto riferito, il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, questa settimana ha accennato al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che Mosca sta pianificando di bloccare ancora una volta il rinnovo del mandato per il passaggio di frontiera. “Il mondo deve stare con noi e gli aiuti attraverso il confine turco devono continuare”, ha aggiunto Abdan. “Se [Damasco] ci sta già bombardando ora, perché dovrebbero consentire l’ingresso di qualsiasi medicina o aiuto?”

E mentre, quotidianamente, questa situazione si ripete, in Siria, nel resto del mondo quasi non se ne parla. Milioni di persone che convivono da anni con la guerra e la fame; migliaia di bambini abbandonati che non hanno più una famiglia e un futuro… Solo i progetti della Associazioni, come quelli portati avanti da Ai.Bi. riescono a far filtrare un filo di luce e di speranza. Luce e speranza alle quali chiunque può contribuire dando il suo contributo ai progetti di sostegno a distanza.