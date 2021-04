Siria. Storia di Hanadi: “La felicità? È avere 9 pecore nei prossimi due mesi”

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Hanadi: “Mi sento come se fossi nel mezzo di un sogno. Questo progetto ha fatto migliorare il nostro reddito. Sono stata molto fortunata”.

Hanadi è una giovane donna di 28 anni, mamma di 4 figli.

Hanadi è una delle 240 donne capofamiglia beneficiarie in Siria del progetto di autosostentamento portato avanti da Ai.Bi. grazie alla Cooperazione Internazionale e al partner locale Kids Paradise.

“Dopo la morte di mio marito, 6 mesi fa, sono diventata io l’unica fonte di sostentamento per la mia famiglia”, racconta la donna. Grazie al progetto portato avanti da Ai.Bi., Hanadi, come altre 120 donne capofamiglia, ha potuto ricevere 4 pecore gravide, che le consentiranno di produrre burro, latte e formaggi.

Le restanti 120 donne, partecipanti al progetto, sono invece le beneficiarie di serre per la produzione di ortaggi.

“Mi sento come se fossi nel mezzo di un sogno – dichiara felice Hanadi – Questo progetto ha fatto migliorare il nostro reddito. Sono stata molto fortunata. Due delle quattro pecore hanno partorito nel primo mese e una di loro ha partorito due gemelli. Spero che anche le altre partoriranno presto! Avrò nove pecore nei prossimi due mesi”.

Non solo le pecore, ma anche il foraggio…

Le famiglie beneficiarie del progetto non sono lasciate sole a muovere i primi passi nella gestione della loro nuova attività. Anche il foraggio che serve ad alimentare gli animali viene loro fornito in questa fase prima fase di avvio.

“La distribuzione del foraggio da parte di Ai.Bi. e Kids Paradise è molto importante – sottolinea Hanadi – perché sgrava le famiglie dal pesante fardello di dover acquistare cibo per gli animali durante i primi mesi, quando non sono ancora produttivi. Il primo ciclo di distribuzione del foraggio è stato già effettuato, perché i pascoli sono pochissimi durante la stagione invernale. Farò del mio meglio per allevare le mie pecore. È un sogno che si avvera per ogni famiglia povera nel nord-ovest della Siria di questi tempi”.

Un Sostegno a Distanza per le famiglie siriane più vulnerabili

Un progetto davvero importante, portato avanti da Ai.Bi. in quattro villaggi nella campagna di Idlib, nel nord ovest della Siria, per aiutare le famiglie più vulnerabili a combattere il rischio di malnutrizione, realizzando delle attività generatrici di reddito, che possano implementare l’autosussistenza e l’autonomia dei nuclei familiari. Un modo per aiutare le donne a sostenere economicamente la loro famiglia e imparare come divenire indipendenti economicamente.

Aiutaci anche tu!

Come? Grazie al Sostegno a Distanza. Con 25 euro al mese, per te meno di un caffè al giorno, per loro LA VITA, puoi sostenere i progetti di Ai.Bi. a favore delle famiglie siriane.

Sostieni a distanza