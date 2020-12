Smartphone gratuito con accesso a internet: in arrivo un regalo di Natale del Governo?

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Il “kit digitalizzazione” avrebbe lo scopo di ridurre il divario tecnologico per le famiglie meno abbienti

Uno smartphone gratuito con accesso a internet come regalo di Natale per le famiglie italiane da parte del Governo? Pare infatti che, con la Legge di Bilancio in discussione al Parlamento, possa arrivare un intervento per ridurre il divario tecnologico presente nel Paese che avrà esattamente questi contorni.Il problema non è da poco, soprattutto per la fruizione, da parte di milioni di studenti, della didattica a distanza. Ecco perché l’esecutivo ha predisposto un “kit digitalizzazione” che dovrebbe consentire di abbattere il più possibile queste barriere con la concessione “in via sperimentale” di un telefono mobile “in comodato gratuito per un anno” e “dotato di connettività“.

L’accordo in tal senso, tra la maggioranza parlamentare e l’esecutivo, ha partorito uno specifico emendamento che prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro nel 2021 per la riduzione del divario tecnologico.

Smartphone gratuito dal Governo per ridurre il divario tecnologico

All’atto pratico, questo emendamento produrrà un bonus di cui beneficeranno le famiglie meno abbienti per avere accesso alla rete e a uno smartphone gratuitamente. La soglia ISEE individuata per poter accedere a questo bonus è quella inferiore ai 20mila euro. Questo nuovo incentivo va a sommarsi al “bonus PC” che prevede un incentivo di 500 euro per l’acquisto di dispositivi telematici. Il kit prevede, peraltro, l’abbonamento a due organi di stampa all’app IO, varata dalla Pubblica amministrazione per poter partecipare anche al programma di cashback, che intende premiare i cittadini che effettueranno gli acquisti usando pagamenti elettronici.

Oltre ai requisiti previsti in qualità di indicatore ISEE, per fare richiesta bisognerà essere in possesso dello SPID e, contemporanemeante, non essere in possesso né di un contratto di connessione a internet né di uno inerente alla telefonia mobile.