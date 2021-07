Tre posizioni aperte per lavorare “dalla parte dei bambini abbandonati”

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

La ripresa è alle porte e Ai.Bi. si prepara rafforzando il proprio organico: due le posizioni aperte in Italia, nell’ambito dei progetti di cooperazione. Una all’estero, nella Repubblica Democratica del Congo

L’estate, come giusto che sia, mette tutto un po’ in standby, ma settembre è alle porte e con la campagna vaccinale che procede e l’entusiasmo “arretrato”, frenato da lunghi mesi di pandemia e lockdown, si prevede una ripresa importante. La voglia è tanta e il lavoro… non manca di certo. Anche perché, a non mancare mai, purtroppo, sono i bambini abbandonati che, in tutto il mondo, Ai.Bi. cerca di aiutare da ormai oltre 35 anni.

Posizioni aperte in Italia, nell’ambito della Cooperazione Internazionale e del Sostegno a Distanza

Per farlo, c’è bisogno di persone determinate, aperte e che abbiano voglia di mettersi in gioco, come volontari, di cui c’è sempre bisogno, ma anche come professionisti. Da questo punto di vista, sono tre, in particolare, le posizioni aperte pensate da Ai.Bi. proprio per rafforzare il suo organico in vista della ripartenza.

La prima è una posizione come “Desk Officer” all’interno dell’ufficio Cooperazione internazionale, per l’ambito del sostegno a distanza. Le mansioni prevedono la gestione operativa dei programmi di Sostegno a Distanza, del team di operatori SAD, di coordinamento delle relazioni con i sostenitori. Questo solo per citare alcuni dei compiti compresi all’interno di un ruolo importante per il funzionamento di quell’attività di sostegno a Distanza che fondamentale per aiutare quanti più bambini abbandonati possibile nei Paesi in cui Ai.Bi. opera.

Più orientata alla progettazione e la cooperazione internazionale è la seconda posizione di “Project Officer”, che prevede compiti di definizione, implementazione e valutazione delle possibili strategie di intervento nei paesi in cui opera l’organizzazione; attività di scouting per accesso ai bandi; redazione e pubblicazione di nuove proposte progettuali; gestione delle prime fasi del progetto. L’elenco di tutte le caratteristiche della posizione, così come dei requisiti richiesti, può essere consultato a questa pagina

Un ruolo da Cooperante nella Repubblica Democratica del Congo

La terza posizione aperta è rivolta, invece, a una figura di Cooperante che svolga il suo lavoro a Goma, capitale della Repubblica Democratica del Congo. La risorsa dovrà occuparsi di coordinare e gestire operativamente i progetti sul territorio; monitorare le attività; redigere report e relazioni su quanto fatto; gestire le risorse finanziarie e dei fondi a disposizione… Un ruolo senza dubbio importante e di responsabilità che potrà portare avanti “sul campo” quell’aiuto in favore dei bambini abbandonati che rimane il cuore della missione di Ai.Bi.

Tutte le informazioni, QUI, nel “tab” ESTERO