Vorrei diventare mamma! L’affido sine die potrebbe essere una soluzione?

Buongiorno, sono sposata da 10 anni e ormai, dopo vari tentativi di PMA, sono arrivata alla conclusione che non potrò avere figli. Mi è stata sconsigliata la via dell’adozione per i tempi troppo lunghi e per i costi dell’internazionale. Voi vi occupate di affidi sine-die? Penso potrebbe essere la soluzione per me per diventare mamma. Carla

Gentile Carla,

credo ci sia un grande fraintendimento: l’affido sine-die non esiste giuridicamente, esistono affidi che si protraggono oltre i due anni previsti dalla legge 149/2001, a volte anche affidi che si prolungano troppo oltre il periodo previsto dalle norme. A partire da questo e non solo per questo motivo, Ai.Bi. non organizza corsi di formazione all’affido sine-die.

Infatti l’affido è e deve rimanere un’accoglienza temporanea che possa permettere a genitori in difficoltà di superare i propri problemi per tornare a essere una famiglia per i propri figli. Essere famiglie affidatarie significa mettersi a disposizione per permettere a un bambino di non smettere di essere figlio in attesa che i propri genitori lo possano riaccogliere.

Significa fare i genitori di un figlio per un periodo più o meno breve, ma sempre ponendo attenzione al fatto che quel bambino ha una mamma e un papà che lo aspettano. Non è giusto quindi, proprio nei confronti dei bambini che si accoglierebbero in affido, pensare al sine-die come alternativa all’adozione.

Adozione e affido rispondono a bisogni differenti dei bambini accolti: la prima dona ad un bambino senza famiglia una mamma e un papà per sempre, il secondo permette ad un bambino la cui famiglia è in difficoltà di evitare di rimanere anche per un solo giorno senza una mamma e un papà.

Pensare all’affido come “scorciatoia” per l’adozione è quindi scorretto per i bambini eventualmente accolti: il rischio è che soffrano ancora più di quanto già debbano sopportare, ma una tale scelta rischia di essere molto deludente anche per la coppia che desideri un figlio per sé e per sempre, desiderio legittimo e generoso che può essere soddisfatto solo attraverso un’adozione.

Cristina Riccardi

Vicepresidente Ai.Bi. – Amici dei Bambini