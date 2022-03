AiBiweek. L’accoglienza dei profughi ucraini e l’adozione nel fitto programma della settimana

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Proseguono a suon di “tutto esaurito” i webinar per le famiglie che hanno dato la loro disponibilità all’accoglienza nell’ambito dell’emergenza ucraina. In settimana anche tre informativi sull’adozione e due proposte importanti su affido e case famiglia

Lunedì 21 marzo

FARIS – Family Relationship International School

Emergenza Ucraina: l’accoglienza di bambini e famiglie – POSTI ESAURITI

On Line

Ore: 21.00

Gratuito

Il WEBINAR è un’iniziativa della campagna #BAMBINIXLAPACE

Non ci aspettavamo una guerra. Non oggi, nel 2022. Non ce lo aspettavamo in Europa. Migliaia di persone, famiglie e bambini stanno scappando, verso i Paesi limitrofi. Non sappiamo cosa ci aspetta per il futuro ma dobbiamo tenerci pronti e…tendere la mano. Nella stagione dei grandi sbarchi, il popolo italiano si è sempre distinto per il senso di solidarietà verso il prossimo. Ancora di più oggi, impariamo dall’esperienza e prepariamoci ad accogliere bambini e famiglie che hanno bisogno del nostro aiuto!

In questo webinar verranno presentate le possibili forme di accoglienza di bambini e famiglie in fuga dalla guerra. È un primo incontro informativo dove po

tersi avvicinare all’Associazione Ai.Bi. – Amici dei Bambini che opera da anni in Ucraina e in Moldova, per poter capire se possiamo prepararci ad essere d’aiuto, insieme.

L’incontro è gratuito per permettere la partecipazione a più persone possibili e sarà condotto da Michela De Santi, operatore di Ai.Bi. Amici dei Bambini. Per informazioni e iscrizioni: QUI

Le date vengono aggiornate in continuazione, vista la grande richiesta. Controlla il sito Faris per rimanere aggiornato su tutti i nuovi appuntamenti.

FARIS – Family Relationship International School

Lorenzo Milani experience (parte 2)

On Line

Ore: 19.00

Gratuito

Entriamo nel mondo di Lorenzo Milani. Attraversiamo con lui il bosco, arrampichiamoci su una montagna per trovare la canonica cadente di Barbiana, dove non arrivano acqua né luce, né gas, dove le galline hanno preso il possesso assoluto di ogni ambiente della casa. Dovremo vivere qui, d’ora in poi. Trascorriamo anche noi, come Lorenzo, la notte tra la muffa e lo sterco. La mattina lo vedremo alzarsi sapendo già quello che deve fare. Scende in paese. Deciso. Che cosa ha in mente di fare il giovane sacerdote Lorenzo, rampollo della ricca famiglia Milani Comparetti? Lo vedremo entrare nel municipio e comunicare una decisione che ci sorprenderà.

Chi era Lorenzo? Perché era stato esiliato su quella montagna a fare il prete per pochi montanari? Come ha fatto, poi, a far parlare di sé e a ispirare educatori e insegnanti?

Si occupava dei poveri ma non solo: cercava di risolvere la loro condizione. Ecco perché dissero che era comunista e ispiratore del Sessantotto.

Ha aiutato o ha rovinato la scuola italiana? Non era sprecata l’istruzione per i figli dei contadini? Non toglieva braccia utili a delle famiglie povere? Non era meglio utilizzare il tempo dei bambini e soprattutto delle bambine per aiutare in casa? Che metodi utilizzava? Nella “Lettera a una professoressa”, che cosa contestava agli insegnanti che, con fatica, cercavano di far partire l’istruzione obbligatoria?

Entreremo nel suo mondo per domandarci: cosa impara un educatore di oggi da Lorenzo Milani?

Il webinar è condotto dai seguenti formatori:

– Luca Pasquale, Incaricato di Pedagogia Generale presso la Pontificia Università Lateranense, Roma.

– Debora Crespo Hellin, Insegnante di scuola Secondaria di Primo Grado, Roma.

– Carlo Perra, Insegnante di scuola Secondaria di Secondo Grado, Anzio Nettuno.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it

Martedì 22 marzo

Ai.Bi. sede di Salerno

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

Mercoledì 23 marzo

FARIS – Family Relationship International School

L’Affido Familiare di Minori Stranieri Non Accompagnati

On Line

Ore: 18.00

Costo: 10 euro

L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia prevede tra le possibili soluzioni quella dell’affido familiare. Di fronte a tante scene strazianti di bambini coinvolti nelle guerre e nel disperato tentativo di raggiungere Paesi migliori rispetto a quello d’origine, le famiglie italiane rispondono con rinnovato interesse. È importante però essere preparati e formarsi per capire come è possibile iniziare il cammino per diventare una risorsa accogliente!

In questo incontro le persone interessate a diventare famiglia affidataria inizieranno a scoprire quali sono le principali caratteristiche dei minori stranieri non accompagnati e come la loro presenza impatta sul nostro territorio. L’esperienza diretta sul campo sarà l’elemento in più che verrà presentato per far comprendere cosa è possibile fare per aiutarli concretamente.

L’incontro verrà condotto dal dott. Moretti Diego, formatore e responsabile dell’area minori di AIBC cooperativa sociale. Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

FARIS – Family Relationship International School

Giovedì 24 marzo

Ai.Bi. sede di Macerata

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

FARIS – Family Relationship International School

Incontro Informativo sull’Affido Familiare

On Line

Ore: 21.00

Costo: 10 euro

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?

Se sei un single, una coppia o una famiglia e sei interessata a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo.

L’incontro informativo è condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

FARIS – Family Relationship International School

Come aprire una Casa Famiglia per minori: presentazione del corso

On Line

Ore: 17.00

Gratuito

In questo webinar, verrà presentato il corso “Come aprire una Casa Famiglia per minori” che avrà avvio al raggiungimento del numero minimo di iscritti. In questa presentazione, verrà spiegato come il corso avrà il duplice obiettivo di fornire alla famiglia sia degli strumenti pratici sulla gestione di una comunità familiare che degli spunti di riflessione e autovalutazione sul proprio coinvolgimento in questo “progetto di vita”. Il corso sarà organizzato in più moduli affinché una famiglia acquisisca quante più informazioni possibili per capire tutti i passaggi necessari per diventare imprenditori di questa realtà e per essere in grado di compiere questo passo in modo quanto più possibile consapevole.

A chi è rivolto?

Il webinar di presentazione è rivolto a chi vuole capire se approfondire la possibilità di aprire una propria Casa Famiglia per minori, acquisendo le prime informazioni di base.

Il webinar è tenuto dalla dott.ssa Maria Galeazzi, responsabile delle procedure di autorizzazione al funzionamento e accreditamento per le strutture di accoglienza di Ai.Bi. Amici dei Bambini e AIBC cooperativa sociale.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Sabato 26 marzo

Ai.Bi. sede di Firenze

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

Adozione e difficoltà alimentari

On Line

Ore: 16.00

Gratuito

L’alimentazione è un canale di comunicazione importante tra genitori e figli fin dalla più tenera età. A tavola i bambini possono lasciar emergere difficoltà che sempre più frequentemente hanno bisogno di giuste letture da parte dell’adulto.

Dall’inappetenza alla voracità: insieme ad una psicoterapeuta esperta in psiconutrizione rifletteremo sul ruolo della solitudine e dell’abbandono come fattori di rischio nella genesi e nel mantenimento di difficoltà nel comportamento alimentare per i bambini accolti in adozione.

Formatrice del corso è la dott.ssa Caterina Calamo, psicoterapeuta, esperta in adozione e psiconutrizione.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it