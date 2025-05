AibiWeek. La prima settimana di giugno per conoscere adozione, affido e tutela volontaria

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Dal 2 all’8 giugno, Ai.Bi. Amici dei Bambini organizza webinar e incontri informativi per approfondire i percorsi di accoglienza familiare e scoprire il ruolo fondamentale dei tutori volontari

Martedì 3 giugno

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Aspettative e sfide nell’adozione. Risorse e competenze della genitorialità adottiva

Ore: 18.30

Il seminario intende offrire degli spunti per approfondire le caratteristiche del ruolo genitoriale adottivo individuando le funzioni e le competenze necessarie a gestire le complessità dell’adozione e dare risposta ai bisogni evolutivi dei bambini che hanno subito l’abbandono.

La preparazione all’adozione diventa condizione essenziale per chi decide di intraprendere l’iter adottivo, le modalità del ruolo genitoriale adottivo sono in grado, infatti, di determinare il benessere della famiglia e possono diventare un fattore protettivo nel percorso di sviluppo del bambino

Mercoledì 4 giugno

Ai.Bi. sede di Cagliari

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 20

Solo per coppie già in possesso del decreto di idoneità.

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Giovedì 5 giugno

Ai.Bi. sede di Salerno

Adozione Internazionale in Burundi (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17

Solo per coppie già in possesso del decreto di idoneità.

In questo incontro, in particolare, il focus sarà sul Burundi, piccolo Paese dell’Africa centrale dove l’emergenza abbandono si fa sentire in particolar modo e il bisogno di coppie aperte e disponibili all’adozione è alto.

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo diventare Tutori volontari

Ore: 20.30

I Tutori volontari sono privati cittadini disponibili ad esercitare la rappresentanza legale di un minorenne straniero arrivato in Italia senza adulti di riferimento. Questa figura, introdotta dalla legge 47/2017, svolge un ruolo fondamentale nel garantire i diritti e la protezione di questi minori, che si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità.

Dopo aver seguito il corso di formazione e aver confermato la propria disponibilità, gli aspiranti tutori volontari posso essere inseriti nell’elenco istituito presso il tribunale per i minorenni territorialmente competente che procederà alla nomina come tutore volontario.

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo sull’affido familiare

Ore: 21

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?

