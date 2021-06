Accompagnare i nonni nel loro cammino all’interno di una famiglia adottiva. Un webinar Faris il 12 giugno

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

I nonni sono figure fondamentali all’interno di una famiglia, sia come simbolo di continuità con una storia, sia a livello di sostegno pratico. Un webinar spiega le dinamiche particolari del ruolo nei confronti dei “nipoti adottivi”

Oggi, sempre di più, i nonni sono figure fondamentali all’interno delle dinamiche familiari. Non solo per il loro ruolo di “continuità familiare”, di radice con il passato o, com’era nelle famiglie allargate del passato, punto di riferimento finale per ogni decisione da prendere; ma anche, in questi tempi così diversi, come molto più prosaico aiuto pratico per tenere i figli durante le giornate in cui i genitori lavorano entrambi e non possono essere presenti.

Basta andare davanti a una qualsiasi scuola elementare all’orario d’uscita per vedere la percentuale di nonne e nonni presenti a prendere i nipoti e stare con loro fino al ritorno dei genitori.

Il ruolo dei nonni adottivi all’interno delle famiglie

È più che giusto, quindi, che davanti a situazioni “particolari” che coinvolgono tutta la famiglia, come può essere un’adozione, anche i nonni ricevano quella formazione di base e quelle competenze utili per maturare la giusta consapevolezza del loro ruolo. Un ruolo senza dubbio fondamentale per trasmettere al bambino adottato proprio quel senso di appartenenza a una famiglia che ha una storia alle spalle e all’interno della quale lui si inserisce, non come un “corpo estraneo” che viene da fuori, ma come un membro a tutti gli effetti di un cammino fatto, insieme, di continuità e accoglienza.

La proposta di Faris per i nonni adottivi

Ecco, allora, che FARIS – Family Relationship International School ha pensato proprio a queste figure per organizzare un webinar dal titolo: “A chi somiglio? Nonni adottivi e appartenenza familiare”. Lo scopo del corso è trasmettere ai partecipanti la consapevolezza del vero significato dell’adozione, fargli acquisire la conoscenza della specificità del percorso dei bambini adottati e aiutarli a comprendere il loro ruolo di sostegno alla genitorialità all’interno delle dinamiche di una famiglia adottiva.

Il corso, al costo di 20 euro, è tenuto dalla la dottoressa Marcella Griva, piscologa e psicoterapeuta, oltre che formatrice per l’associazione Ai.Bi. – Amici dei Bambini. L’appuntamento è per sabato 12 giugno, alle ore 10.00, sulla piattaforma Zoom.

