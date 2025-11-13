Adozione, da dove cominciare? Scoprilo con il webinar di Ai.Bi.

Giovedì 20 novembre, alle ore 18.00, Amici dei Bambini guida coppie e single nel primo approccio all’adozione internazionale. Con un webinar in italiano e in tedesco
Un’occasione preziosa per chi desidera avvicinarsi al tema dell’adozione è offerta dal webinar gratuito e bilingue (italiano–tedesco) dal titolo “Primi passi nel mondo dell’Adozione, in programma giovedì 20 novembre alle ore 18:00.
Il webinar
L’incontro, promosso dal Desk Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini, è pensato per persone singole e coppie coniugate che si affacciano per la prima volta al percorso adottivo e desiderano comprenderne significato, normativa e iter procedurali.
L’obiettivo del webinar è fornire le conoscenze di base necessarie per presentare la domanda di idoneità all’adozione, sia a livello nazionale che internazionale. Attraverso un linguaggio chiaro e accessibile, i relatori illustreranno la normativa di riferimento, le fasi operative che accompagnano il cammino adottivo e il ruolo degli enti autorizzati nell’ambito dell’adozione internazionale.
Il metodo proposto unisce spiegazioni teoriche e momenti di confronto, offrendo ai partecipanti strumenti utili per orientarsi consapevolmente in un percorso complesso ma profondamente arricchente.
La partecipazione è gratuita, ma la conoscenza che offre vale moltissimo: un primo passo concreto verso la genitorialità adottiva.
Informazioni
Primi passi nel mondo dell’Adozione
Giovedì 20 novembre alle ore 18:00
Per dettagli e iscrizioni, clicca QUI.