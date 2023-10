Adozione a Distanza. Quale regalo inviare al bambino che sostieni?

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Grazie all’Adozione a Distanza personalizzata di Ai.Bi. è possibile creare un legame affettivo con il proprio “altro figlio”, anche mandandogli un regalo per una ricorrenza speciale. Ecco alcuni suggerimenti

Chi ha deciso di attivare un’Adozione a Distanza con Ai.Bi. per aiutare una bambina o un bambino in un orfanotrofio, può creare un rapporto personalizzato ed esclusivo con il minore che ha scelto di aiutare.

Oltre a garantire un sostegno economico mensile, grazie al quale avrà tutto il necessario per la sua crescita (istruzione, vitto, assistenza medica, gioco, vestiario), ha la possibilità di inviare e ricevere foto, scrivere lettere e, perché no, fare dei regali “extra” per momenti particolari come il compleanno o il giorno di Natale.

Diverse volte nel corso di questi tanti anni di Adozione a Distanza è capitato che bambine e bambini di tutto il mondo festeggiassero per la prima volta nella loro vita il giorno del loro compleanno, grazie al regalo pensato dai loro “padrini e madrine”.

Un regalo a distanza

Ma come fare un regalo adatto e gradito al bambino beneficiario?

Ecco alcuni consigli utili per essere sicuro di poter rendere felice il tuo bambino adottato a distanza. Prima di tutto, è fondamentale coordinarsi con l’ufficio Ai.Bi. che segue l’Adozione a Distanza, in modo da poter avvisare il cooperante di riferimento nel Paese del minore per occuparsi dell’acquisto del regalo. Questo permetterà di sapere quali sono i prodotti disponibili e accessibili nel suo Paese ma, soprattutto, quali sono le esigenze e i desideri del bambino.

La scelta del regalo

In generale, infatti, è sempre bene ascoltare i consigli del cooperante, perché, al di là di quello che noi, da qui, possiamo ritenere sia un bel regalo, chi vive vicino ai bambini tutti i giorni può sicuramente indirizzare nel migliore dei modi la scelta, sapendo ciò di cui c’è più bisogno. A volte può essere un gioco, altre un capo di abbigliamento, altre ancora qualcosa per la scuola o per la cura personale…

In ogni modo, tramite il cooperante nel Paese, si troverà sempre il dono giusto da fare.

Il supporto dei cooperanti per il regalo

Un altro aspetto è molto importante: sicuramente chi fa un regalo ha piacere di sceglierlo personalmente e mandarlo direttamente al bambino, ma questa, in realtà, non è la modalità migliore per essere certi che il regalo arrivi.

Gli orfanotrofi spesso si trovano in zone dei Paesi difficili da raggiungere, inoltre i pacchi che arrivano dall’estero possono essere bloccati alla dogana e richiedere un pagamento per essere ritirati.

Per questo, la cosa migliore è fare una donazione aggiuntiva e lasciare che sia il cooperante a occuparsi di comprare il regalo e consegnarlo, documentando il tutto con foto e video che verranno poi condivisi con il donatore.

Tante volte, inoltre, il compleanno di un bambino è l’occasione per festeggiare insieme a tutti gli altri minori presenti nell’orfanotrofio, per questo, insieme al regalo, spesso viene comprata una torta o qualcosa per organizzare una merenda tutti insieme. Per un compleanno che nessuno dimenticherà

Anche mandare una foto propria e della propria famiglia può essere un bel pensiero, anche in questo caso, però, meglio inviarla in digitale e lasciare che sia il cooperante a stamparla e consegnarla.

Le tempistiche

L’ultimo consiglio, infine, è di muoversi per tempo, perché al di là del fatto che non ci siano i tempi di spedizione, pensare a un regalo e procurarselo in tempo per il giorno giusto del compleanno richiede sempre un po’ di organizzazione.

Informazioni sull’Adozione a Distanza

Per avere maggiori informazioni o per attivare un’Adozione a Distanza, clicca qui.