Adozione Internazionale. In volo con la cicogna di Ai.Bi.: per dare una famiglia alla piccola Blessing Camilla

La missione della cicogna di Amici dei Bambini unisce bambini e famiglie, superando confini e distanze. Questa volta, protagonista è la piccola Blessing Camilla, appena atterrata in Italia dal Ghana per una nuova vita piena di affetti
Il periodo di “superlavoro” della cicogna di Ai.Bi. Amici dei Bambini non conosce intervalli, appena tornata dal Perù, con le due piccole sorelle Flor e Ayce, ha subito ripreso il volo per una rotta che nelle ultime settimana ha battuto più volte: quella verso il Ghana.
Un peso… che alleggerisce
Qui, ad allungare le sue braccia verso il cielo, nella trepidante attesa del suo arrivo, questa volta c’era la piccola Blessing Camilla, 6 anni d’età e una voglia impossibile da contenere per raggiungere i suoi nuovi genitori in Italia.
Inimmaginabile, quando è così, pensare di poter fare anche solo una breve sosta per riprendere fiato: giusto il tempo di “atterrare”, ringraziare tutte le persone che, nel Paese, si sono adoperate per facilitare e completare l’iter dell’adozione, e poi è subito tempo di rifare il tragitto al contratio. Dal Ghana verso l’Italia, con, in più, la presenza di una bambina che, lungi dall’appesantire il viaggio, mette ulteriore carburante nelle ali della cicogna.
Il viaggio continua
Anche perché, se in Ghana era la bambina a guardare impaziente il cielo, in Italia gli occhi puntati verso l’alto sono molti di più: i primi sono quelli dei genitori, che scrutano più lontano di tutti, insieme a quelli di amici e parenti pronti a unirsi alla festa per una famiglia che si rinnova e intraprende, unita, un nuovo cammino.
Come sempre, anche noi di Ai.Bi. ci uniamo agli abbracci e ai ringraziamenti alla famiglia. E come sempre… dobbiamo tirare la cicogna per la coda: un nuovo bambino la sta già chiamando e bisogna studiare il piano di volo. Anche se la destinazione è un’altra meta sudamericana conosciuta e molto amata dalla Cicogna di Ai.Bi.
Informazioni e domande sull’adozione internazionale
Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.
Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online “Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale”.
Dona per il Fondo Accoglienza Bambini Abbandonati