Adozione Internazionale. Doppia gioia dal Perù, con l’arrivo di Flor e Ayce

La cicogna di Ai.Bi. compie un altro volo che vale doppio, accompagnando le piccole sorelle di 5 e 7 anni verso i loro nuovi genitori. Per unire destini nati distanti e, da oggi, diventati un’unica famiglia
A vederla da fuori, senza sapere il motivo dei suoi viaggi, si potrebbe pensare che per la cicogna di Ai.Bi. sia arrivato il momento di tirare il fiato. Perché, dopo due viaggi consecutivi e ravvicinati verso il Ghana, partire immediatamente per un nuovo volo transoceanico verso il Perù può sembrare roba da “lavori forzati”.
Amore e accoglienza come carburanti
Il fatto, però, ignorato da chi non conosce la Cicogna è che lei vola per portare bambine e bambini tra le braccia delle loro nuove famiglie. E, quando è così, a ogni volo si trovano nuove energie e nuovi entusiasmi. Ci si ricarica e non ci si stanca, perché l’amore e l’accoglienza sono due carburanti che non solo non inquinano, ma fanno bene a tutti coloro che ne incrociano la scia.
Figuriamoci, poi, quando il carico di un viaggio raddoppia e, invece che tornare con un bambino tra le ali (o sui sedili posteriori di un aeroplano), la cicogna torna con due. Bambine! Come fa, oggi, con le bellissime Flor e Ayce, di 5 e 7 anni, che la aspettavano, trepidanti, in Perù. Un Paese appena sotto alla linea dell’equatore, nell’emisero sud. Letteralmente un “altro mondo” per chi, da qui, attendeva con altrettanta impazienza l’arrivo delle figlie.
Nuovi orizzonti
Ora, grazie al volo della Cicogna di Ai.Bi., questi mondi si sono uniti e incontrati. Le storie di tutte le persone coinvolte, che fino a poco tempo fa avevano seguito percorsi differenti, si sono piano piano avvicinate e, da oggi in poi, procederanno insieme in una sola famiglia! Potrebbe mai “stancare” un risultato del genere? Qualsiasi sia il viaggio necessario per ottenerlo…
Però… a proposito di viaggi… Dopo gli abbracci di rito, a cui si unisce tutta Amici dei Bambini e il brindisi con amici e parenti… la cicogna dovrebbe gentilmente salutare e prepararsi in fretta. Un altro volo già la chiama verso una rotta conosciuta: il sole dell’Africa. Il tempo per ricaricarsi, naturalmente, lo troverà mentre vola, felice, verso una nuova bambina che la sta aspettando.
Informazioni e domande sull’adozione internazionale
Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.
Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell'adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online "Primi passi nel mondo dell'Adozione Internazionale".