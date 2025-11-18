Adozione internazionale. Doppio carico d’amore per la cicogna di Ai.Bi.

Cambio di rotta improvviso per la Cicogna di Ai.Bi., chiamata a gran voce dal Ghana da Alma e Matilda, due bambine di 7 e 5 anni impazienti di abbracciare i loro nuovi genitori
“… la cicogna si sente davvero regina solo quando può accompagnare un bambino abbandonato a tornare a essere figlio… E il Sud America la sta ancora chiamando”.
Così si chiudeva la news che raccontava l’ultimo volo della Cicogna di Ai.Bi., tornata dall’Honduras con Reyna Marbella e pronta a riprendere il volo. Solo che, a volte, i piani vanno modificati in corsa, e quando un bambino chiama… è impossibile fermarsi anche solo a pensare. Si prende e si va.
Il richiamo di due bambine
Figurarsi poi se, a chiamare, i bambini (anzi, le bambine) sono due. Nello specifico Alma e Matilda, due sorelle di 7 e 5 anni del Ghana, pronte per spiccare il volo tra le braccia della loro nuova famiglia.
Così, la cicogna, che stava già tracciando la rotta sull’oceano Atlantico, ha virato drasticamente verso sud per planare nuovamente in Ghana, ben ricordando la strada che quest’anno già l’aveva portata a incontrare, qui, gli splendidi sorrisi di Maabena e di Esther.
Caricate sotto le sue ali le due bambine, è poi ripartita di gran carriera per l’Italia.
Doppio carico di gioia
Ma non si pensi che, con due bambine anziché una, il volo sia stato più lento o pesante del solito, perché, al contrario, nutrendosi della gioia di chi finalmente può tornare a essere figlio, il “carburante” a disposizione della cicogna di Ai.Bi. è raddoppiato, rendendo il volo ancor più eccezionale.
Benvenute, dunque, Alma e Matilda, tutta Ai.Bi. si unisce al grande abbraccio che vi attende all’arrivo e al grande grazie verso chi ha saputo aprire il suo cuore a un’accoglienza tanto straordinaria.
Chiediamo scusa solo per una cosa: dobbiamo portar via subito dalla festa la nostra cicogna. Altri viaggi sono dietro l’angolo. Forse davvero verso il Sud America. O magari ancora in Africa… Chissà. La cosa certa è che è già tempo di partire di nuovo.
Informazioni e domande sull’adozione internazionale
Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.
Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online “Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale”. Dona per il Fondo Accoglienza Bambini Abbandonati