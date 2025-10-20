Adozione Internazionale. Una Reyna dall’Honduras

La cicogna di Ai.Bi. Amici dei Bambini porta in Italia con l'Adozione Internazionale Reyna. Dall'Honduras
La cicogna di Ai.Bi. accompagna in Italia Reyna Marbella, tra le braccia dei suoi genitori per tornare a essere figlia accolta e amata. Ora e per sempre

Ora che qui da noi iniziano ad abbassarsi le temperature, a chi non piacerebbe fare un salto in Honduras e godersi qualche giorno di sole e mare cristallino? Domanda oziosa per un sogno irrealizzabile (o quasi).
Per fortuna, però, il sogno ben più grande e, soprattutto, realizzabile, è quello che ha viaggiato in direzione inversa: dall’Honduras all’Italia, dove il mare c’è comunque, anche se un po’ meno cristallino, e dove l’amore di una famiglia è pronto a scaldare molto più del calore del sole dei Caraibi.

Un viaggio di rinascita

A fare questo meraviglioso viaggio è stata la giovane Reyna Marbella, con il suo nome che in spagnolo significa regina (anche se andrebbe scritto con la “i” normale) e che potrebbe ben rispecchiare il suo stato d’animo: perché una bambina che torna a essere figlia, almeno per un giorno può sentirsi davvero una “regina”.
Ad accoglierla troverà le braccia di mamma e papà, che per l’amore che provano e la ricchezza di tutte le emozioni vissute, anche loro di buon grado possono sentirsi genitori di una piccola regina.
A questo abbraccio “regale” si unisce quello, caloroso, di tutta Ai.Bi.

Altri viaggi all’orizzonte

È vero, forse tra le regine va aggiunta anche la cicogna, che ci guarda con gli occhi schietti e curiosi di chi sembra aspettarsi qualcosa… In effetti ha ragione, rendiamole il giusto merito di aver compiuto questo nuovo viaggio di gioia e speranza. A patto, però, che sentendosi “regina” non pensi di potersi riposare su qualche trono: ci sono viaggi imminenti che richiedono la sua indispensabile presenza.
Anche perché, lo sappiamo, la cicogna si sente davvero regina solo quando può accompagnare un bambino abbandonato a tornare a essere figlio… E il Sud America la sta ancora chiamando. Dona per il Fondo Accoglienza Bambini Abbandonati