Adozione Internazionale. Una Reyna dall’Honduras

La cicogna di Ai.Bi. accompagna in Italia Reyna Marbella, tra le braccia dei suoi genitori per tornare a essere figlia accolta e amata. Ora e per sempre
Ora che qui da noi iniziano ad abbassarsi le temperature, a chi non piacerebbe fare un salto in Honduras e godersi qualche giorno di sole e mare cristallino? Domanda oziosa per un sogno irrealizzabile (o quasi).
Per fortuna, però, il sogno ben più grande e, soprattutto, realizzabile, è quello che ha viaggiato in direzione inversa: dall’Honduras all’Italia, dove il mare c’è comunque, anche se un po’ meno cristallino, e dove l’amore di una famiglia è pronto a scaldare molto più del calore del sole dei Caraibi.
Un viaggio di rinascita
A fare questo meraviglioso viaggio è stata la giovane Reyna Marbella, con il suo nome che in spagnolo significa regina (anche se andrebbe scritto con la “i” normale) e che potrebbe ben rispecchiare il suo stato d’animo: perché una bambina che torna a essere figlia, almeno per un giorno può sentirsi davvero una “regina”.
Ad accoglierla troverà le braccia di mamma e papà, che per l’amore che provano e la ricchezza di tutte le emozioni vissute, anche loro di buon grado possono sentirsi genitori di una piccola regina.
A questo abbraccio “regale” si unisce quello, caloroso, di tutta Ai.Bi.
Altri viaggi all’orizzonte
È vero, forse tra le regine va aggiunta anche la cicogna, che ci guarda con gli occhi schietti e curiosi di chi sembra aspettarsi qualcosa… In effetti ha ragione, rendiamole il giusto merito di aver compiuto questo nuovo viaggio di gioia e speranza. A patto, però, che sentendosi “regina” non pensi di potersi riposare su qualche trono: ci sono viaggi imminenti che richiedono la sua indispensabile presenza.
Anche perché, lo sappiamo, la cicogna si sente davvero regina solo quando può accompagnare un bambino abbandonato a tornare a essere figlio… E il Sud America la sta ancora chiamando. Dona per il Fondo Accoglienza Bambini Abbandonati