Adozione Internazionale. Kofi e quell’abbraccio atteso 4 anni

Nuovo volo per la Cicogna di Ai.Bi., tornata in Ghana per accompagnare il piccolo Kofi, di appena 4 anni, dalla sua nuova famiglia, con cui ricominciare una vita finalmente da figlio accolto e amato!
Eravamo rimasti, pochi giorni fa, alla festa per l’arrivo di Alma e Matilda, dalla quale la Cicogna di Ai.Bi. aveva dovuto staccarsi in fretta a causa di nuove “chiamate” in arrivo. Fortunatamente, visto il pochissimo tempo a disposizione, non c’è stato bisogno di studiare nuove rotte, perché la nuova destinazione… è stata ancora una volta il Ghana. Una strada già ampiamente battuta, quest’anno: prima per accompagnare Maabena, quindi per Esther e, poco fa, come detto, per Alma e Matilda. Questa volta, invece, ad aspettare la cicogna c’era un maschietto, Kofi, di appena 4 anni d’età, ma con tanta voglia di avere finalmente una famiglia tutta sua.
Festa e nuovi viaggi
L’abbraccio con la cicogna è bastato per rassicurarlo: tempo di un comodo volo sulle sue ali, alla massima velocità consentita dall’entusiasmo, e presto quel desiderio di avere una famiglia, che per 4 anni è cresciuto nel silenzio di un’attesa che a tratti pareva non dovere mai finire, si è trasformato in realtà.
Ad aspettare il piccolo Kofi c’erano i suoi genitori, trepidanti forse più di lui, alla stregua di tutti i genitori che attendono di prendere in braccio il proprio figlio, piangente, appena nato. A partecipare alla loro gioia, tutti gli amici, i parenti, e anche noi di Ai.Bi., per dare il nostro benvenuto a Kofi, augurargli tutto il bene possibile per il futuro insieme alla sua famiglia… e sollecitare nuovamente la Cicogna. Fosse per lei, giustamente, si tratterrebbe a festeggiare fino all’ultimo, ma altri viaggi già la richiamano e far aspettare un bambino che deve tornare a essere figlio non si può.
Anche perché il prossimo volo non sarà sulla rotta già battuta verso sud, ma punterà verso ovest, solcando l’Oceano Atlantico verso il sud America. Tanto lo sappiamo tutti che, per quanto sia bella la festa, ciò che più ama la cicogna è volare verso qualche bambina o bambino che la aspettano con il cuore in gola.
Informazioni e domande sull’adozione internazionale
Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.
Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell'adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online "Primi passi nel mondo dell'Adozione Internazionale".