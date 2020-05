Adozione internazionale. Elona a 11 anni non sa ancora leggere l’ora: non può essere mia figlia

Il dramma del rifiuto nelle riflessioni di una mamma adottiva. L’amore verso un figlio può essere condizionato?

Quando una coppia decide di affrontare il percorso dell’adozione internazionale dovrebbe avere chiaro che la situazione dei bambini abbandonati nei diversi paesi del mondo non è “tutta rose e fiori”. Non tutti gli istituti sono uguali, ci sono ancora istituti dove l’interesse principale non sono i bambini che vi sono ricoverati, ci sono ancora situazioni in cui l’abbandono che si respira all’interno degli istituti e’ pesante.

Ed Elona? Lei proviene da una comunità rom; è carina, sveglia, intelligente, desidera avere una famiglia, desidera avere una mamma ed un papà. Non ha potuto andare a scuola, lo sta facendo solamente da un anno e allora può succedere che scrivendo sbagli alcune parola o non sappia leggere le ore. E questo è un problema? Come è possibile non accogliere Elona per questi due stupidi motivi? Come è possibile pensare di accogliere in adozione internazionale un minore se consideriamo scogli insormontabili due sciocchezze di questo genere?

Ma se per questi motivi una coppia non si sente disposta ad accettare come figlio questa bambina, forse è meglio che soprassieda all’idea di adottare.

Ma l’amore può essere condizionato da questi due fattori? Ma non è l’amore ciò che ci spinge a superare gli ostacoli, a guardare il futuro, a pensare ad una famiglia che si allarga per accogliere? Questo non significa chiudere gli occhi di fronte alle difficoltà, non significa non essere consapevoli delle difficoltà che un’adozione può presentare. Ma a fronte delle problematiche, dove mettiamo il cuore? Oltre alla razionalità bisogna far parlare anche le emozioni.

Io mi auguro che Elona possa trovare una famiglia degna di questo nome: una famiglia che possa accoglierla come figlia e donarle quell’amore di cui è rimasta priva da anni.

Auguri Elona: un grande abbraccio.

Irene Bertuzzi

Ufficio Adozioni Internazionali Ai.Bi. – Amici dei Bambini (mamma adottiva)