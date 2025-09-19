Adozione internazionale Sud America. Il sogno di Javier e Julian, 12 e 8 anni: “Una famiglia solo per noi due. Per sempre”

I due fratelli sudamericani Javier e Julian, di 12 e 8 anni, sono da un paio d’anni in affido, dove hanno potuto capire cosa significa fare parte di una famiglia sana, amorevole e protettiva. In precedenza hanno sempre vissuto con i genitori o con la famiglia allargata, in un ambiente disfunzionale e negligente.
I tentativi di recupero fatti dai servizi sociali non hanno dato gli esiti sperati e quindi i bambini sono stati dichiarati adottabili.
I due fratelli sono molto legati tra loro, Javier, nel suo ruolo di primogenito, è sempre stato accudente e protettivo nei confronti del fratello, che lo considera il suo punto di riferimento. La loro relazione è affettiva malgrado sia connotata anche da sentimenti ambivalenti.
Javier frequenta la 5° elementare, è un bambino giudizioso, rispettoso con i docenti e collaborativo con i compagni. È in ritardo di un anno rispetto al percorso scolastico standard, dato il suo vissuto in famiglia.
Dal punto di vista sociale, Javier mostra buona adattabilità e facilità a inserirsi in nuovi contesti e ha buone capacità di relazione interpersonale.
Gli piace molto avere buoni voti a scuola, imparare cose nuove, giocare a calcio, disegnare e guardare la TV.
Mangia tutto, ha preferenza per il pollo e il riso, mentre rifiuta la torta di spinaci.
Data la sua età comprende perfettamente cosa è l’affido e cosa l’adozione e spera di trovare una famiglia simile a quella affidataria.
Julian ha 8 anni e mezzo, il suo sviluppo psicomotorio è in accordo con l’età cronologica, il suo linguaggio è fluido, chiaro, adeguato e coerente alla situazione e all’espressione dei suoi bisogni e sentimenti.
Frequenta la 2° elementare, anche lui in ritardo rispetto allo standard data la mancata scolarizzazione precedente.
Julian non ha ancora interiorizzato bene le regole, quindi talvolta è poco rispettoso degli insegnanti e litigioso con i compagni, poco attento al materiale scolastico, ha un basso livello di concentrazione e di attenzione, oltre che poca tolleranza alla frustrazione. Per questo sta facendo terapia multidisciplinare.
Julian è un bambino affettuoso e volenteroso, ma inquieto, anche in famiglia fa fatica a reggere i rifiuti e fa i capricci. Come il fratello, ama giocare a calcio, andare al parco, guardare i film, giocare con le macchinine e colorare; adora gli hot-dog, rifiuta il pomodoro; ha paura del buio.
Anche Julian sa in cosa consiste l’adozione e mostra disponibilità ad andare in una nuova famiglia insieme al fratello.
Per Javier e Julian speriamo di trovare dei genitori pazienti e in grado di stabilire in modo amorevole un quadro normativo chiaro e definito, pur nella flessibilità; che sappiano accompagnare i due fratelli rispettando i loro tempi e continuando a offrire le terapie già in atto. Sarà necessario conservare il ruolo di primogenito di Javier, sgravandolo però della responsabilità nei confronti del fratello, e seguire più da vicino Julian; fare attività di supervisione in modo che possa diminuire ansia e inquietudine e possa incanalare la sua energia in attività sane e interessanti che contribuiscono al suo sviluppo.
In sede sono disponibili foto e video dei bambini.
