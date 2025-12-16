Anche Ai.Bi. protagonista nella presentazione del Rapporto CNEL sull’immigrazione

Giovedì 18 dicembre, a Roma, la presentazione del rapporto “Conoscere per includere” realizzato dall’Organismo Nazionale di Coordinamento delle Politiche di integrazione degli stranieri. Marzia Masiello, di Ai.Bi. relatrice di uno degli interventi tematici
Il 18 dicembre ricorre la Giornata Internazionale dei Migranti. Non a caso, in quella data, si terrà presso la sala Plenaria Marco Biagi, presso la Villa Lubin di Viale Lubin, 2, a Roma, la presentazione del Rapporto CNEL sull’immigrazione 2025 “Conoscere per includere”, realizzato dall’Organismo Nazionale di Coordinamento delle Politiche di integrazione degli stranieri, presieduto dal consigliere Rosario Valastro.
Il programma della giornata
L’apertura dei lavori è fissata per le 16.00, con i saluti istituzionali del presidente del CNEL, prof. Renato Brunetta e della Vice Capo Dipartimento Vicario, Direttore Centrale per la Programmazione e i Servizi Generali presso il Dipartimento delle libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, prefetto Maria Forte.
Alle 16.45 ci sarà la presentazione del rapporto redatto dall’Organismo di cui fa parte anche Ai.Bi. Amici dei Bambini con Marzia Masiello, in rappresentanza del Consiglio Nazionale del Terzo Settore per gli ETS che si occupano saltuariamente di assistenza, integrazione e/o rappresentanza degli stranieri in Italia.
Il rapporto offre un focus per meglio comprendere i fenomeni migratori in modo da favorire l’inclusione.
Ai.Bi. presente con un intervento tematico
Marzia Masiello, dell’ufficio di Presidenza di Ai.Bi., sarà anche una delle relatrici che interverranno a partire dalle 17.15 con i tre interventi tematici.
Prima di lei sarà la volta del prof. Alessandro Rosina, Consigliere-esperto Presidenza della Repubblica e del prof. Salvatore Strozza, professore ordinario di Demografia dell’Università di Napoli Federico II.
Alle 18.15 le conclusioni saranno affidate a Rosario Maria Valastro, Presidente dell’Organismo Nazionale di Coordinamento delle Politiche di Integrazione degli Stranieri-ONC.
Tutte le informazioni si possono trovare nella pagina dedicata del sito del CNEL, dove è anche presente il link per seguire la diretta streaming dell’evento.