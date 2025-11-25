Roma. Riconoscere il valore umano e sociale dell’accoglienza familiare

Sabato 29 novembre, presso il forum delle associazioni familiari, Ai.Bi. Amici dei Bambini promuove un’iniziativa volta a promuovere la cultura dell’adozione e dell’affido
Unire storie, competenze e cuori, affinché nessun bambino resti mai solo e ogni famiglia possa sentirsi sostenuta nel suo cammino, specie quando è chiamata ad attraversare dei periodi di difficoltà.
È questo l’obiettivo dell’iniziativa “L’affido e l’adozione trovano C.A.S.A”, parte del più ampio progetto C.A.S.A., Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza, realizzato a livello nazionale, con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per rafforzare la cultura dell’accoglienza dei minori, sostenendo le famiglie e favorendo pratiche come l’affido, l’adozione e la solidarietà familiare.
Il cuore dell’iniziativa è la creazione di una forte rete tra famiglie, associazioni e istituzioni, ma anche il consolidamento delle competenze e del benessere psicologico delle famiglie affidatarie e adottive già attive.
Il programma dell’evento di Roma sull’accoglienza familiare
Come detto, all’interno di questo contesto si inserisce l’iniziativa in programma per sabato 29 Novembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso il Forum delle Associazioni Familiari – Lungotevere dei Vallati, 10.
Ad aprire l’incontro sarà Pinella Crimì, Vicepresidente Nazionale del Forum delle Associazioni Familiari. A seguire, Massimo Bavastro presenterà il suo libro “Il bambino promesso”, racconto del travagliato e intenso percorso che, dopo le iniziali difficoltà, lo ha portato a riconoscersi consapevolmente e gioiosamente padre.
Successivamente, verrà proiettato il cortometraggio “Per un po’”, tratto dall’omonimo libro di Niccolò Agliardi e diretto da Simone Valentini. Come già fatto da Agliardi in altre occasioni, il suo sentito intervento servirà ancora una volta ad affrontare con delicatezza e profondità, a partire dall’esperienza reale, il valore dell’accoglienza e della cura.
Seguiranno gli interventi di Giuseppe Magno, magistrato e già direttore dell’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia, e di Margherita Plotti, referente della sede di Roma di Ai.Bi. Amici dei Bambini e parte dello staff di Adozione Internazionale dell’ente.
A moderare il tutto, Marzia Masiello, dell’Ufficio di Presidenza di Amici dei Bambini.
Per partecipare è richiesta l’iscrizione mandando una richiesta alla mail: roma@aibi.it