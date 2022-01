AIBIWeek: 9 eventi in 7 giorni: benvenuta accoglienza!

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Webinar dedicati all’adozione internazionale, dirette social sui temi della famiglia e ancora corsi incentrati sull’affido: ecco tutte le offerte di Ai.Bi. dal 17 al 23 gennaio

Lunedì 17 gennaio

Ai.Bi. sede di Mestre

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17.00

GRATUITO

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Mercoledì 19 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

FarisTalks

Diretta Facebook

Ore: 18.30

GRATUITO

Si chiama FarisTalks ed è la nuova iniziativa di Faris “live social” per parlare di educazione, famiglia, attualità e politica con ospiti importanti. A condurre i “talks” sarà Marzia Masiello, responsabile sedi Italia per Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 19 gennaio alle ore 18.30. Ospite sarà Gigi De Palo, marito, padre, presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, nonché esperto di leadership.

Per seguire la diretta basterà collegarsi alla pagina FB di Faris QUI

Ai.Bi. sede di Firenze

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 14.30

GRATUITO

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Ai.Bi. sede di Salerno

I Mercoledì di Panthakù – Diretta(mente) in famiglia

On Line

Ore 19.00-20.00

GRATUITO

Per i mercoledì di Panthakù, “Diretta(mente) in famiglia”, rubrica mensile con le psicologhe di Ai.Bi. che discutono di un tema legato alla famiglia e ai minori con in diretta una coppia di coniugi del progetto “Panthakù. Educare dappertutto” selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Per assistere alla diretta FB QUI

Giovedì 20 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Incontro informativo sull’Affido Familiare – SOLO RESIDENTI IN LOMBARDIA

On Line

Ore: 21 – 23.00

GRATUITO

Ancora solo 4 posti rimanenti, per partecipare al webinar gratuito dedicato all’Affido familiare, questa volta riservato solo ai residenti in Lombardia.

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento? Se sei un single, una coppia o una famiglia e sei interessata a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo gratuito che si terrà su piattaforma Zoom. A condurre l’incontro sarà una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Ai.Bi. sede di Barletta

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 15.30

GRATUITO

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Venerdì 21 gennaio

Ai.Bi. sede di Cagliari

Dalla Parte dei Protagonisti. I bambini nell’adozione internazionale

On Line

Ore 18.00-20.00

GRATUITO

Venerdì 3 dicembre 2021, alle ore 18:00, la sede sarda di Ai.Bi. – Associazione Amici dei Bambini, darà il via al percorso di accompagnamento per la genitorialità adottiva, rivolto alle coppie che hanno già iniziato il percorso e ai futuri genitori.

Il primo incontro è intitolato: Dalla parte dei protagonisti. I bambini nell’adozione internazionale. Inizialmente, infatti, ci si focalizzerà sulle caratteristiche dei bambini in adozione e sulle specificità dei diversi contesti di provenienza, per favorire una migliore comprensione dei vissuti dei minori, individuare le motivazioni profonde sottese ai loro comportamenti, facendo spazio, in questo modo, al bambino reale.

Il percorso sarà articolato in dieci incontri gratuiti, online, a cadenza mensile, della durata di due ore circa e saranno condotti dalla dott.ssa Marcella Griva, psicologa e psicoterapeuta, consulente di Ai.Bi. Maggiori informazioni QUI

Sabato 22 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Accoglienza e origini nell’Adozione Internazionale

On Line

Ore: 10.00-13.00

Costo: euro 20.00

Ancora solo 3 posti a disposizione per il corso: Accoglienza e origini nell’Adozione Internazionale. Il webinar è rivolto a tutte le coppie interessate all’adozione internazionale che stanno facendo il percorso con i Servizi Sociali e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato ad un Ente autorizzato o che hanno già adottato. Nel webinar, accompagneremo i genitori adottivi a confrontarsi con questa tematica fornendo spunti su come gestirla nelle diverse fasi di vita del proprio figlio. Il webinar offre l’occasione di riflettere su un argomento molto delicato che diventa sempre più attuale! A tenere l’incontro sarà la Dott.ssa Patrizia Moretti – psicologa e consulente del Settore Adozioni Internazionali di AiBi – Amici dei Bambini. Esperta in tematiche di Adozione Internazionale. Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Domenica 23 gennaio

Ai.Bi. sede di Barletta

Corso Post Adozione

In Presenza. Nella sede di Ai.Bi. Barletta

Viale del Santuario, 13

Ore 16.00-18.00

Costo: euro 200

Corso di post adozione per farsi accompagnare nel difficile mestiere del genitore adottivo: attraverso 6 incontri, organizzati in coordinamento con Fondazione Ai.Bi., la sede di Barletta attiverà un confronto fra famiglie che vivono la stessa esperienza tramite il supporto di un’esperta psicologa su temi riguardanti la genitorialità adottiva. I gruppi saranno dinamici, attivabili in maniera eterogenea. Non mancheranno anche momenti di dialogo e confronto tra le famiglie.

Maggiori informazioni QUI