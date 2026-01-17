AibiWeek. Dall’Adozione alla Casa Famiglia: gli eventi formativi della settimana

Share Post Share Whatsapp Messenger

Dal 19 al 25 gennaio, incontri online e webinar per chi desidera accogliere bambini abbandonati o in difficoltà

Martedì 20 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Bambini da accogliere, chi e come? Aprirsi all’accoglienza

Ore: 17

Una serata per capire meglio chi sono i bambini in difficoltà familiare oggi, nel mondo e in Italia. Il webinar informativo vuole offrire uno squarcio sul mondo dei minori che vivono la necessità di essere accolti e, a seconda di diverse situazioni e bisogni, un approfondimento rispetto alle differenti modalità di accoglienza attraverso le quali è possibile diventare riferimento per un bambino o una bambina. Affido, Adozione nazionale, Adozione internazionale, sicuramente le modalità più conosciute ma non solo, si può diventare anche tutori per Minori Stranieri Non Accompagnati. Una serata di orientamento generale a chi vuole saperne di più sui bambini e le bambine in difficoltà familiare e come accoglierli.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.

FARIS – Family Relationship International School

CORSO ONLINE di preidoneità all’Adozione Internazionale

Ore: 18.30

Il corso risponde all’esigenza di preparare nel migliore dei modi gli aspiranti genitori adottivi all’incontro con i loro figli. Il corso è specificatamente pensato per chi è in procinto di depositare o che abbia appena depositato la disponibilità all’Adozione Internazionale presso il proprio Tribunale per i Minorenni di riferimento. Il corso permetterà alle persone interessate all’adozione di uno o più minori stranieri, di approfondire i motivi dell’abbandono e le caratteristiche dei bambini che accedono ai canali dell’Adozione Internazionale, lo scenario dei paesi e le modalità degli abbinamenti. I nostri operatori, inoltre, attraverso l’ascolto delle storie degli aspiranti genitori adottivi, li accompagneranno verso l’ incontro con i bambini che adotteranno, favorendo una maggiore consapevolezza della realtà dell’Adozione Internazionale.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.

Mercoledì 21 gennaio

Ai.Bi. sede di Mezzano (MI)

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 20.30

Solo per chi è già in possesso del Decreto di Idoneità.

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Ai.Bi. e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Amici dei Bambini. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI.

Giovedì 22 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo su come aprire una casa famiglia per minori

Ore: 18.30

Il webinar informativo è rivolto a chi vuole capire se approfondire la possibilità di aprire una propria casa famiglia per minori, acquisendo le prime informazioni di base. Nel webinar verranno approfondite le specificità che l’inizio di un progetto familiare di questo genere comportano, verrà, in particolare, sottolineata la differenza con l’istituto dell’affido familiare. Tutto ciò al fine di dare stimolo e maggiore consapevolezza all’eventuale discernimento di coloro i quali partecipano al webinar. Verranno indicati anche gli eventuali “prossimi passi” per chi volesse approfondire il percorso informativo e formativo verso l’apertura della casa famiglia.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.