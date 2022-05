AIBIWeek. Affido, adozione, amicizia: vieni a scoprire tutti gli appuntamenti di Ai.Bi. con l’accoglienza!

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Mercoledì 18 maggio, grazie alle parole di Masha, cooperante ucraina di Ai.Bi., fuggita da Kiev, capiremo come la leadership femminile sia determinante negli scenari di guerra più drammatici e cosa l’esperienza delle donne ucraine ha da insegnare a tutte le cittadine, e i cittadini, del mondo

Lunedì 16 maggio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR. Amicizia: forza vitale, bella, impegnativa, preziosa, per tutte le età – Ciclo Professionalità Umanità

On Line

Ore: 19.00

€ 25,00

Per il Ciclo Professionalità Umanità, secondo incontro. Scopri QUI gli altri appuntamenti.

L’amicizia come sentimento positivo e sano, come legame da conservare per tutta la vita. L’amicizia con il suo impegno, le sue regole e i suoi limiti, l’amicizia che aiuta a vivere e che abbellisce la vita. Un’alleanza positiva, preziosa, da custodire e proteggere per riuscire a contrastare le avversità affrontando il mondo. Cos’è l’amicizia, come stringerla e come mantenerla nel tempo, come cambia l’amicizia nelle diverse fasi della vita. L’amico e l’amica “del cuore”. Cos’è l’empatia, come sviluppare una relazione positiva verso gli altri, come usare bene le tecnologie con consapevolezza e arricchendo la relazione. Apprenderemo come educare a tutto questo. Maggiori informazioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

Primi Passi nel Mondo dell’Adozione Internazionale

On Line

Ore: 16.00

Costo: 10 euro

Il webinar è rivolto esclusivamente a quelle coppie che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’adozione, acquisendo le nozioni base sulla normativa di riferimento e le procedure da espletare, nonché sul significato stesso dell’adozione. Il webinar, partendo da un approfondimento della normativa di riferimento per l’adozione, farà conoscere le procedure da espletare passo dopo passo, affrontando anche il ruolo degli enti autorizzati all’adozione internazionale. L’obiettivo principale del webinar è quello di dare ai partecipanti gli strumenti per presentare domanda di idoneità per diventare genitori adottivi a livello internazionale. Maggiori informazioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR. Adozione Internazionale: bambini grandi e fratrie

On Line

Ore: 17.00

€ 40.00

Il webinar è rivolto a tutte le coppie interessate all’adozione internazionale che stanno facendo il percorso con i servizi e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato ad un Ente autorizzato. Essere genitore adottivo è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un buon grado di preparazione e tanta energia. Rifletteremo insieme sulle caratteristiche dell’adozione di bambini grandi o di gruppi di fratrie (anche estese) e del tema dell’inserimento a scuola. L’obiettivo del webinar è dare ai partecipanti gli strumenti per prepararsi all’accoglienza di bambini più grandi o più numerosi di quelli magari sognati e per prefigurare la propria disponibilità a situazioni di questo tipo. Maggiori informazioni QUI

Martedì 17 maggio

Ai.Bi. sede di Mestre

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

Mercoledì 18 maggio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Incontro informativo sull’affido familiare

On Line

Ore: 21.00

€ 10.00

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento? Se sei un single, una coppia o una famiglia e sei interessata a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza. L’incontro è proposto per chi risiede fuori la Regione Lombardia. Per maggiori informazioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR. La Leadership femminile nella guerra, la lezione delle donne ucraine

On Line

Ore: 21.00

Gratuito

Siamo soliti considerare i Capi di Stato e i generali delle forze armate come leader indiscussi delle complessità geopolitiche. In queste settimane abbiamo anche imparato a riconoscere capacità di leadership a chi conduce e gestisce azioni di resistenza armata. Esiste però un’altra leadership, tipicamente femminile, spesso lontana dai riflettori, generativa e capace di garantire la difesa del proprio popolo durante le guerre. Attraverso il racconto dell’esperienza di Masha Shkraba, cooperante ucraina fuggita da Kiev, e la conduzione di Maria Rosa Basile, capiremo come la leadership femminile sia determinante negli scenari di guerra più drammatici e cosa l’esperienza delle donne ucraine ha da insegnare a tutte le cittadine, e i cittadini, del mondo. Maggiori informazioni QUI

Ai.Bi. sede di Salerno

I mercoledì di Panthakù “I CONSIGLI DELLE ACLI”

Diretta facebook

Ore 16:00 – 17:00

Gratuiti

Per i mercoledì di Panthakù “I consigli delle Acli”, rubrica bimestrale con i professionisti delle Acli di Salerno che parleranno di bonus e detrazioni fiscali per le famiglie. Per seguire la diretta CLICCA QUI. Per maggiori informazioni è possibile contattare salerno@aibi.it

Giovedì 19 maggio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo tecnico sull’essere genitori affidatari

On Line

Ore: 21.00

Gratuito

Il corso è rivolto a chi ha già partecipato agli incontri informativi sull’Affido per residenti in Lombardia o agli incontri informativi Accoglienza Ucraina e MSNA. Il webinar è rivolto a tutte le persone interessate all’affidamento familiare (single, coppie, famiglie) che vorrebbero diventare una famiglia affidataria. Il webinar, partendo dalla conoscenza delle norme in materie di affido e da esempi concreti vuole far comprendere il più possibile cosa significhi essere genitore affidatario. Maggiori informazioni QUI



Sabato 21 maggio



Ai.Bi. sede di Firenze

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

