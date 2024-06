AibiWeek. Affido, adozione e… spiritualità. I temi degli incontri della settimana

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Dall’11 al 15 giugno, Ai.Bi. organizza webinar per le coppie che desiderano intraprendere un percorso di adozione, ma anche per quelle che sono interessate all’affido, affrontando gli aspetti legali e anche spirituali

Martedì 11 giugno

Ai.Bi. sede di Barletta

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo sull’affido familiare Residenti in Lombardia

Ore: 21

Gratis

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?

Se sei un single, una coppia o una famiglia con figli e sei interessata/o a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo.

Mercoledì 12 giugno

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Spiritualità nell’affido, Maria e Giuseppe

Ore: 21

Gratis

Ciò che facciamo comporta delle dimensioni pratiche, temporali e tecniche che dobbiamo ben padroneggiare per avere successo, questo riguarda anche le attività di accoglienza. Esiste però un’ulteriore dimensione, quella spirituale, che se indagata è in grado di restituirci una cornice di senso nella quale collocare tutto il resto, così da operare con maggiore consapevolezza e decisione.

Giovedì 13 giugno

FARIS – Family Relationship International School

CORSO online Disponibilità all’Adozione, prepararsi al colloquio con i Servizi sociali e il Giudice

Ore: 18

Il percorso adottivo prevede due passaggi che hanno il compito di stimolare e mettere alla prova le aspiranti famiglie adottive, i colloqui con i Servizi sociali e il Giudice. In questi momenti, tra le altre cose, ha particolare rilevanza l’indagine rispetto a quali siano le disponibilità di coppia rispetto alle caratteristiche del minore accolto e la comprensione di quali risorse servano per accogliere in adozione un bambino.

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo sull’affido familiare

Ore: 21

Gratis

Se sei un single, una coppia o una famiglia con figli e sei interessata/o a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo.

La proposta è rivolta a tutti, ma per i residenti in Lombardia il consiglio è quello di verificare anche il calendario dei webinar informativi dedicati ai residenti nella regione.

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo tecnico sull’essere genitori affidatari

Ore: 21

Essere genitore affidatario è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un percorso di preparazione e tanto confronto con le altre famiglie affidatarie. Infatti, attraverso la formazione e lo scambio di esperienze, si può fare una scelta più consapevole per capire se e quando possiamo essere una risorsa per questi bambini e ragazzi.

Sabato 15 giugno

Ai.Bi. sede di Salerno

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 19

