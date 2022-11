AIBIWEEK. Ai.Bi. da il benvenuto a dicembre con 9 appuntamenti di accoglienza e solidarietà

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

In questa settimana: 6 webinar dedicati all’accoglienza, 2 serate artistiche e culturali dedicate alla solidarietà e un corso per conciliare famiglia e lavoro. Formati anche tu con Ai.Bi.!

Lunedì 28 novembre

Pan di Zucchero Valsabbia

Serate creative in attesa del Natale

Centro sportivo Roè Volciano (Brescia)

Ore 20.30

Costo 15 euro

Il centro servizi alla famiglia di Ai.Bi., Pan di Zucchero Valsabbia, in collaborazione il Comune di Roè Volciano e la Cartoleria Quadrifoglio di Salò, organizza delle serate creative in attesa del Natale, per raccogliere fondi a favore delle attività del Pan di Zucchero. Lunedì 28 novembre si darà spazio alla fantasia scoprendo come realizzare rose in carta di riso per creare un decoro natalizio. Il laboratorio si si svolgerà presso la sede del Pan di Zucchero di Roè Volciano, alle 20.30, nei locali del centro sportivo messi a disposizione dal Comune, al costo di 15 euro. Il ricavato dei laboratori creativi sarà devoluto a favore del Centro Servizi alla Famiglia Pan di Zucchero. Chi volesse partecipare può farlo presso la cartoleria Quadrifoglio di Salò. La quota versata, in caso di mancata partecipazione non verrà restituita. Maggiori informazioni QUI

Martedì 29 novembre

Ai.Bi. sede di Roma

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

Mercoledì 30 novembre

FARIS – Family Relationship International School

Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale

On Line

Ore 18.00

Costo: 10 euro

Il webinar risponde all’esigenza di dare alle coppie che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’adozione, le nozioni base sulla normativa di riferimento e le procedure da espletare, nonché sul significato stesso dell’adozione. OBIETTIVI DEL WEBINAR: dare ai partecipanti gli strumenti per presentare domanda di idoneità per diventare genitori adottivi sia a livello nazionale che a livello internazionale. il webinar è rivolto a tutte le coppie di coniugi mai entrate in contatto con il mondo dell’adozione e che non hanno ancora presentato domanda per l’ottenimento di idoneità. Maggiori informazioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

Informativo sull’affido di Minori Stranieri Non Accompagnati

On Line

Ore 21.00

Gratuito

Con la giusta conoscenza e preparazione, l’affido di Minori stranieri non accompagnati può diventare un’esperienza molto positiva! Se sei un single, una coppia o una famiglia con figli e sei interessata/o a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare dei minori stranieri non accompagnati, partecipa al nostro incontro informativo. Avrai modo di conoscere questa forma di accoglienza familiare temporanea e valutare se candidarti come famiglia affidataria. Maggiori informazioni QUI

Giovedì 1° dicembre

FARIS – Family Relationship International School

Pollicino e i suoi fratelli: chi sono i bambini dell’affido familiare

On Line

Ore 19.00

Gratuito

L’obiettivo degli incontri di approfondimento sull’Affido Familiare è quello di entrare nello specifico di alcuni dei temi cruciali tipici dei percorsi di accoglienza affidataria, nonché offrire una panoramica delle esperienze di accoglienza familiare.I webinar sono rivolti a persone desiderose di conoscere ed approfondire la realtà dell’affido e riflettere sul potere generativo e sulle fatiche che lo accompagnano. Il primo seminario “Pollicino e i suoi fratelli” vuole offrire una rappresentazione dei minori che arrivano all’affido con particolare attenzione al tema dei bisogni relazionali e delle necessità educative che portano. Maggiori informazioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

Famiglia VS Lavoro, è davvero così?

On Line

Ore 19.00

Costo: 50 euro

Il webinar vuole porre uno spazio di riflessione sulla stretta interconnessione ed interdipendenza tra ruoli familiari e professionali, nonché su quali siano i risvolti generativi per l’impresa (il contesto) quando ne agevola l’armonizzazione. Il webinar è indirizzato a chi si occupa di gestione delle risorse umane. Capiremo insieme come rendere le nostre realtà organizzative contesti più inclusivi dei plurimi aspetti di vita delle persone. Maggiori informazioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

La seconda genitorialità nell’Adozione Internazionale

On Line

Ore 17.00

Costo: 40 euro

Il corso è rivolto a tutte le coppie con figli (che siano biologici o adottivi) interessate all’Adozione che stanno facendo il percorso con i servizi e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato ad un Ente autorizzato o che hanno già adottato. Le coppie che hanno già un figlio e desiderano aprirsi o aprirsi nuovamente all’accoglienza si chiedono spesso che impatto potrà avere questa scelta sul bambino già presente in famiglia e sull’equilibrio raggiunto. Come prepararlo a questo evento? Con quali modalità e in che tempi? Questo corso permette di approfondire gli aspetti emotivi e psicologici legati ad una seconda genitorialità, cosa è bene non trascurare nel percorso di preparazione del figlio già presente, sia esso adottivo o biologico, riflessioni fondamentali affinché l’adozione possa rispondere all’equilibrio dell’intero nucleo familiare. Maggiori informazioni QUI

Venerdì 2 dicembre

Saxofone Tuttospettacolo con il patrocinio di Ai.Bi.

Spettacolo Teatrale: Cavoli e cicogne

Cineteatro Dante – Castellanza (VA)

Ore 16.00 e ore 21.00

Posto unico (ore 16,00) euro 20,00 – (ore 21,00) euro 25,00

La compagnia teatrale gli Allegri Teatranti porta in scena al Cineteatro Dante di Castellanza (VA) lo spettacolo “Cavoli e cicogne”. TRAMA: Un professore universitario tutto preso dal suo lavoro, non si accorge minimamente di ciò che gli sta accadendo intorno; infatti sta succedendo qualcosa di inaspettato nella sua casa, tra la moglie che pensa solo alle sue malattie inventate; la figlia che vorrebbe sposarsi, ma ha qualche problemino economico da risolvere; il figlio adulto che non sa ancora dove fare il nido e come farlo, visto che non lavora; una fisioterapista esperta in massaggi antistress; una collaboratrice domestica troppo zelante; un nonno invadente ma ancora in gamba ed una portinaia che spera ancora nel futuro.

In tutta questa atmosfera caotica e talvolta surreale, vola velocemente una cicogna …Dov’è si fermerà e cosa porterà in dono? Maggiori informazioni QUI

Sabato 3 dicembre

Ai.Bi. sede di Firenze

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

