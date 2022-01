AIBIWeek. Al via la settimana dell’educazione di FARIS: la formazione di qualità dedicata alla famiglia!

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Nove appuntamenti in sette giorni. Famiglia, genitorialità, scuola, adozione…anche questa settimana, con Ai.Bi. la formazione è protagonista!

Lunedì 24 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Arte ed Educazione: far crescere nella bellezza

On Line

Ore: 18.00

Gratuito

Il webinar è rivolto ad insegnanti, futuri insegnanti, educatori e genitori che desiderino un incontro con l’arte in prospettiva educativa. Come presentare la bellezza e lo scrigno di valori che può aprire l’arte? Nel webinar verrà spiegato attraverso le opere di autori del passato e contemporanei. Non mancheranno inoltre laboratori Learning by doing. Formatori del webinar saranno: Luca Pasquale, incaricato di Pedagogia Generale presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Debora Crespo Hellin, insegnante di scuola Secondaria di Primo Grado. Giulia De Bonis, insegnante di Scuola primaria ed Eugenio Pozzilli, insegnante di Scuola Secondaria. L’incontro si inserisce nella settimana dell’educazione realizzata da FARIS- Family Relationship International School

Per maggiori informazioni QUI

Martedì 25 gennaio

Ai.Bi. sede di Roma

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 16.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Educazione orizzontale: il mestiere di sorelle e fratelli nelle famiglie numerose

On Line

Ore: 18.00

Gratuito

La famiglia ha nel proprio DNA una vocazione educativa globale della persona, non solo nell’unica direzione verticale che va dai genitori ai figli, ma soprattutto nella circolarità reciproca di una coeducazione permanente. In questa prospettiva anche le relazioni di fratria sono una potente risorsa educativa in grado di offrire risorse ed esperienze di grande valore, come emerge anche da una recente ricerca realizzata dal CISF – CENTRO INTERNAZIONALE STUDI FAMIGLIA per L’Associazione Nazionale Famiglie Numerose (ANFN) sul valore educativo delle relazioni tra fratelli e sorelle. Il webinar, rivolto ai genitori ed agli operatori di contatto con le famiglie, ha l’obiettivo di evidenziare come la crescente dinamicità (e a volte turbolenza) delle famiglie numerose costituisce un valore aggiunto che educa ciascun figlio a molte virtù sociali di apertura e solidarietà verso gli altri, attraverso una costante esperienza di prossimità. L’incontro, tenuto dal Dott. Francesco Belletti, sociologo, direttore Cisf (Centro Internazionale Studi Famiglia) si inserisce nella settimana dell’educazione realizzata da FARIS- Family Relationship International School. Maggiori informazioni QUI

Mercoledì 26 gennaio

Ai.Bi. sede di Salerno

I mercoledì di Panthakù “I consigli delle Acli”

Diretta facebook

Ore 16.00 – 17.00

Gratuito

Per i mercoledì di Panthakù “I consigli delle Acli”, rubrica bimestrale con i professionisti delle Acli di Salerno che parleranno di bonus e detrazioni fiscali per le famiglie. È possibile seguire la DIRETTA FACEBOOK a questo link: https://www.facebook.com/groups/2165118676913519

Per maggiori informazioni è possibile contattare: salerno@aibi.it

Ai.Bi. sede di Salerno

Presentazione risultati indagine tra genitori delle scuole e percorso per la costituzione di comitati territoriali di genitori – “Panthakù. Educare dappertutto

Diretta facebook

Ore 18.30 – 20.00

Gratuito

Presentazione dei risultati dell’indagine Panthakù condotta sui genitori e sul ruolo educativo svolto in fase di pandemia. Presentazione del percorso rivolto sempre ai genitori per la costituzione di comitati territoriali La DIRETTA FACEBOOK è visibile alla pagina https://www.facebook.com/groups/2165118676913519

Per informazioni è possibile scrivere a salerno@aibi.it

Giovedì 27 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR – «Far abitare oltre i limiti della propria casa»: Genitori generativi in un mondo di individui

On Line

Ore: 21.00

Gratuito

I testi e i messaggi di Papa Francesco aiutano a pensare al compito educativo del genitore come un esodo, far uscire dal riferimento esclusivo a se stessi. Non si tratta solo di tirar fuori ciò che c’è dentro la persona, ma tirar fuori la persona dalla tendenza al “tutto ruota attorno a me”. In particolare, l’esortazione Amoris laetitia sull’amore in famiglia dedica un capitolo intero al tema e alle sfide dell’educazione che possono essere illuminanti per l’oggi. Nel contesto contemporaneo segnato dalla pandemia e dalla conseguente accelerazione della spinta all’individualismo, gli stessi adulti risultano disorientati. Anche per questo oggi risultano particolarmente sfidanti alcuni temi cari ai ragazzi, tra i quali: social media, tecnologia, identità, ecologia. Una competenza da maturare per un genitore e ogni educatore risulta essere quella di rendere credibile, ragionevole, desiderabile la vita insieme anziché da soli. A tenere l’incontro sarà Francesco Pesce, docente di Teologia presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo I” di Belluno, Treviso e Vittorio Veneto e presso la Facoltà Teologica del Triveneto. Direttore del Centro della Famiglia, istituto di cultura e pastorale della diocesi di Treviso. L’incontro si inserisce nella settimana dell’educazione realizzata da FARIS- Family Relationship International School

Maggiori informazioni QUI

Ai.Bi. sede di Salerno

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Venerdì 28 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR – Il laboratorio dei papà

On Line

Ore: 18.00

Gratuito

Il ruolo del papà ha subito e continua a subire profondi cambiamenti. È entrato in crisi, declinandosi spesso in quello che viene oggi definito “mammo”. Eppure, anche gli uomini che diventano e che sono papà possono attivare alcune capacità in potenza, imparando a svolgere l’importante funzione educativa che è specifica e che a loro compete. Il laboratorio dei papà è un momento e uno spazio di incontro e di confronto su tematiche educative riguardante il ruolo e la funzione paterna nel processo di cura e di sviluppo dei propri figli. Attraverso la presentazione di immagini, filmati, suggestioni e situazioni concrete, i papà potranno confrontarsi in un contesto pedagogicamente orientato. L’incontro è condotto dal dott. Diego Moretti, pedagogista formatore, padre di 4 figli e direttore didattico di Faris – Family Relationship International School. L’incontro si inserisce nella settimana dell’educazione realizzata da FARIS- Family Relationship International School. Maggiori informazioni QUI

Sabato 29 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR- Adozione Internazionale. I bisogni sanitari dei bambini

On Line

Ore: 16.00-19.00

Costo € 40.00

Il webinar è rivolto a tutte le coppie interessate all’adozione internazionale che stanno facendo il percorso con i servizi e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato ad un Ente autorizzato. Essere genitore adottivo è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un buon grado di preparazione e tanta energia. Rifletteremo sui bisogni speciali dei bambini che presentano situazioni di salute particolari, focalizzando l’attenzione sui bisogni sanitari più frequentemente riscontrati e sul loro impatto nella vita del bambino e della nuova famiglia. L’obiettivo del webinar è quello di dare ai partecipanti gli strumenti per prepararsi e per prefigurare la propria disponibilità a bambini con queste caratteristiche. Il webinar, partendo da veri e propri casi reali e descrivendo alcune possibili situazioni, offre l’occasione di riflettere su questa particolare tipologia di bagaglio che molti bambini adottivi si portano dietro. A tenere l’incontro sarà la Dott.ssa Caterina Calamo. Psicologa e consulente del Settore Adozioni Internazionali di AiBi – Amici dei Bambini. Esperta in tematiche di Adozione. Sarà presente anche un medico chirurgo, specializzato in Pediatria, consulente del Settore Adozioni Internazionali di AiBi – Amici dei Bambini. Maggiori informazioni QUI