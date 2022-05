AIBIWEEK. Amicizia, accoglienza, cultura, adozione: passa la settimana con Ai.Bi.!

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Tra i prossimi appuntamenti: un seminario sull’affido e sul dono di “lasciare andare” organizzato dalla sede Ai.Bi. di Cagliari e un webinar sul valore dell’amicizia organizzato da FARIS

Lunedì 23 maggio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR. Amicizia: forza vitale, bella, impegnativa, preziosa, per tutte le età (incontro extra) – Ciclo Professionalità Umanità

On Line

Ore: 19.00

€ 20,00

Per il Ciclo Professionalità Umanità, secondo incontro. Scopri QUI gli altri appuntamenti.

L’amicizia come sentimento positivo e sano, come legame da conservare per tutta la vita. Cos’è l’amicizia, come stringerla e come mantenerla nel tempo, come cambia l’amicizia nelle diverse fasi della vita. L’amico e l’amica “del cuore”. Cos’è l’empatia, come sviluppare una relazione positiva verso gli altri, come usare bene le tecnologie con consapevolezza e arricchendo la relazione. Apprenderemo come educare a tutto questo. In questo incontro EXTRA andremo a dare maggiore spazio agli interventi dei partecipanti, dall’esperienza alla teoria, per comprendere meglio la realtà nella quale siamo inseriti! Maggiori informazioni QUI

Martedì 24 maggio

Ai.Bi. sede di Bolzano

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

SPETTACOLO TEATRALE MILANO (Con il patrocinio di Ai.Bi.)

Donne in carriera

Teatro Carcano, Corso di Porta Romana, Milano.

Ore 16.00 primo spettacolo.

Ore 21.00 secondo spettacolo.

Costo del biglietto: ore 16.00 euro 20.00. Ore 21.00 euro 30.00 (posto unico)

Saxofone Tuttospettacolo organizza venerdì 24 maggio, al Teatro Carcano di Milano: Donne in carriera, portato in scena dalla Compagnia D.A.R.T.E. Teatro (Donne Audaci Raccontano. Teatro di Empowerment).

D.A.R.T.E. Teatro è una compagnia teatrale fondata e costituita da Donne, sulle Donne e per le Donne. Trattano temi legati al femminile e anche al mondo in generale della diversità, esplorano quest’ultima come meravigliosa risorsa di unicità e ricchezza umana in una società sempre più complessa. I Social Network e gli strumenti tecnologici sono parte integrante del processo creativo e vengono rivalutati come possibile punto di contatto anche nel teatro tra attore e pubblico. Una delle loro ambizioni maggiori è creare una sinergia tra teatro di prosa e tecnologia contemporanea: gli smartphone così come internet forse non vanno condannati, ma capito il loro potenziale si può tendere a una rieducazione del loro utilizzo. Per maggiori informazioni QUI

Mercoledì 25 maggio

FARIS – Family Relationship International School

Emergenza Ucraina: l’accoglienza di bambini e famiglie

On Line

Ore: 18.00

Gratuito

Il WEBINAR è un’iniziativa della campagna #BAMBINIXLAPACE

Non ci aspettavamo una guerra. Non oggi, nel 2022. Non ce lo aspettavamo in Europa. Migliaia di persone, famiglie e bambini stanno scappando, verso i Paesi limitrofi. Non sappiamo cosa ci aspetta per il futuro ma dobbiamo tenerci pronti e…tendere la mano.

Nella stagione dei grandi sbarchi, il popolo italiano si è sempre distinto per il senso di solidarietà verso il prossimo. Ancora di più oggi, impariamo dall’esperienza e prepariamoci ad accogliere bambini e famiglie che hanno bisogno del nostro aiuto!

In questo webinar verranno presentate le possibili forme di accoglienza di bambini e famiglie in fuga dalla guerra. È un primo incontro informativo dove potersi avvicinare all’Associazione Ai.Bi. – Amici dei Bambini che opera da anni in Ucraina e in Moldova, per poter capire se possiamo prepararci ad essere d’aiuto, insieme. Per informazioni e iscrizioni: QUI

Ai.Bi. sede di Cagliari

I seminari sull’affido. E vissero felici e contenti. Il dono di lasciar andare

On line

Ore 19.00

Gratuito

Obiettivo degli incontri è approfondire i temi importanti dell’affido familiare.

I seminari sono aperti a persone che sono in un percorso di affido o che, interessate al tema, desiderano comprendere meglio le tante sfaccettature che portano a diventare una famiglia accogliente. Il percorso online, condotto da Silvia Caredda, psicologa e formatrice Ai.Bi. prevede momenti teorici e momenti di condivisione e messa in gioco personale.

Link per ISCRIVERSI: https://t.ly/Yrox

Per informazioni cagliari@aibi.it

Giovedì 26 maggio

FARIS – Family Relationship International School

Adozione Internazionale. Il secondo figlio: percorso di accompagnamento per coppie con figli

On Line

Ore: 17.30

€ 40,00

Le coppie che hanno già un figlio e desiderano aprirsi all’accoglienza si chiedono spesso che impatto potrà avere questa scelta sul bambino già presente in famiglia e sull’equilibrio raggiunto. Come prepararlo a questo evento? Con quali modalità e in che tempi? Questo corso permette di approfondire gli aspetti emotivi e psicologici legati ad una seconda genitorialità, cosa è bene non trascurare nel percorso di preparazione del figlio già presente, sia esso adottivo o biologico, riflessioni fondamentali affinché l’adozione possa rispondere all’equilibrio dell’intero nucleo familiare. Per maggiori informazioni sul programma del corso e iscrizioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

Come aprire una Casa-famiglia per minori: presentazione del corso

On Line

Ore: 17.30

Gratuito

In questo webinar, verrà presentato il corso “Come aprire una Casa Famiglia per minori” che avrà presto avvio. In questa presentazione, verrà spiegato come il corso avrà il duplice obiettivo di fornire alla famiglia sia degli strumenti pratici sulla gestione di una comunità familiare che degli spunti di riflessione e autovalutazione sul proprio coinvolgimento in questo “progetto di vita”. Il corso sarà organizzato in più moduli affinché una famiglia acquisisca quante più informazioni possibili per capire tutti i passaggi necessari per diventare imprenditori di questa realtà e per essere in grado di compiere questo passo in modo quanto più possibile consapevole. Il webinar di presentazione è rivolto a chi vuole capire se approfondire la possibilità di aprire una propria Casa-famiglia per minori, acquisendo le prime informazioni di base. Maggiori informazioni QUI





Sabato 28 maggio

Ai.Bi. sede di Cagliari

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI