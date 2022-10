AiBiWEEK. Benvenuto ottobre! Sei incontri in un una settimana: uno al giorno

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Sette giorni in compagnia di Ai.Bi.: dal teatro che solidale è ancora più bello, alla formazione dedicata all’accoglienza fino ad un corso per scoprire il benessere vita – lavoro

Lunedì 3 ottobre

Saxophone srl con il patrocinio di Ai.Bi.

Spettacolo Teatrale: “Come tu mi vuoi”

Teatro Dehon – Bologna

Ore 16.00 e ore 21.00

Posto unico (ore 16,00) euro 20,00 – (ore 21,00) euro 30,00

Lunedì 3 ottobre, al teatro Dehon di Bologna, andrà in scena “Come tu mi vuoi”, di Luigi Pirandello. Spettacolo realizzato dalla Nuova Compagnia Teatrale. Adattamento in 2 atti e regia di Enzo Rapisarda. Nel corso degli spettacoli, nel foyer del teatro sarà presente un banchetto dell’associazione assieme alle famiglie e ai volontari che proporranno agli spettatori di sostenere il progetto “Accendiamo i riflettori sull’abbandono”, per contribuire alla realizzazione degli interventi di accoglienza dei minori abbandonati e delle famiglie più fragili di Ai.Bi. in Italia e nel mondo, attraverso una donazione. A fronte di ogni donazione verrà donato un Portachiavi Girotondo realizzato dall’azienda Alessi quale simbolo del diritto di ogni minore di essere figlio. Maggiori informazioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

Litigare (con metodo) fa bene!

On Line

Ore 19.30

Costo 30,00 euro

La conflittualità può essere considerata come un’opportunità, il territorio in cui si può imparare a vivere insieme. Serve solo metodo! Imparare a litigare con metodo, permetterà di acquisire degli strumenti di gestione del conflitto che renderanno migliore il clima in qualsiasi famiglia o contesto comunitario. Litigare bene può diventare un antidoto contro la violenza, e una risorsa per stare bene insieme e vivere meglio con se stessi e con gli altri. Apprendere piccole e grandi strategie per riconoscere le proprie emozioni, spiegarle, permettere all’altro di comprenderle e restituircele a sua volta, migliora il clima in famiglia, al lavoro e all’interno della propria comunità creando l’humus su cui far crescere la personalità di grandi e piccini. A tenere il corso sarà la Dott.ssa Rosa Flauto, Pedagogista clinico e Coach Icf. Maggiori informazioni QUI

Martedì 4 ottobre

Ai.Bi. sede di Mestre

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

Mercoledì 5 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

Informativo sull’Affido Familiare per Residenti in Lombardia

On Line

Ore 21.00

Gratuito

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento? Se sei un single, una coppia o una famiglia con figli e sei interessata/o a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo. L’incontro informativo è condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza. Maggiori informazioni QUI

Giovedì 6 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

Benessere digitale e Smart Working, una combinazione vincente

On Line

Ore 20.15

Costo: 40 euro

Il webinar è rivolto a persone che lavorano in modalità “agile” e desiderano migliorare la propria gestione della giornata evitando le trappole della percezione di essere sempre “connessi”. L’obiettivo del webinar è di dare ai partecipanti spunti di riflessione e strumenti pratici per rendere più efficace la propria gestione dell’attenzione e della comunicazione, in generale e in particolare durante le giornate di smart working. Docente Marialuisa Di Bella, Consulente aziendale – Project Manager – Ricercatrice – Docente, collaboratore FareWelFare. Maggiori informazioni QUI

Venerdì 7 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

Informativo Tecnico sull’essere Genitori Affidatari

On Line

Ore 21.00

Costo: 10 euro

Il corso è RIVOLTO a chi ha GIA’ PARTECIPATO agli INCONTRI INFORMATIVI SULL’AFFIDO FAMILIARE – SOLO RESIDENTI IN LOMBARDIA. Il webinar è rivolto a tutte le persone interessate all’affidamento familiare (single, coppie, famiglie) che vorrebbero diventare una famiglia affidataria. Maggiori informazioni QUI

Sabato 8 ottobre

Ai.Bi. sede di Macerata

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

Ricordiamo infine, i corsi FARIS on demand sempre a disposizione per la tua formazione!

Scegli il corso che fa per te nella sezione dedicata: corsi on demand di Faris