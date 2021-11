AibiWeek. Dall’adozione, all’affido, ai diritti dei bambini fuori famiglia… ecco tutti gli appuntamenti della settimana nelle sedi Ai.Bi.

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Sette appuntamenti per sette giorni. Anche nella terza settimana di novembre, l’accoglienza è la protagonista del ricco calendario di eventi della Associazione

Martedì 16 novembre

Il metodo ABA per i bambini con disturbi autistici

On Line

Ore: 17.00 – 19.00

Costo: 20 euro

Il webinar è rivolto ai genitori e a tutti coloro che a vario titolo vogliono conoscere o approfondire i comportamenti problematici nei bambini e il metodo d’intervento Aba. L’obiettivo è quello di dare ai partecipanti nuove conoscenze e spunti di riflessione per capire i comportamenti problematici dei bambini, approfondire un metodo di intervento utile e come tutti possiamo attivarci in prima persona per creare nuove strategie relazionali per gestirli meglio.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni

Ai.Bi. sede di Bolzano

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10:00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni:

Mercoledì 17 novembre

Ai.Bi. sede di Salerno

I mercoledì di Panthakù

On Line

Ore 19.00 -20.30

Gratuito

“Diretta(mente) in famiglia”, rubrica mensile con le psicologhe di Ai.BI. che discutono di un tema legato alla famiglia e ai minori con in diretta una coppia di coniugi del progetto Panthakù.

Giovedì 18 novembre

Incontro informativo sull’affido familiare

On Line

Ore: 21.00 – 23.00

Costo: 10 euro

Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento? Se sei un single, una coppia o una famiglia e sei interessata a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo. L’incontro informativo è condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni

Ai.Bi. sede di Firenze

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 14.30

Gratuito

Per informazioni e iscrizioni:

Venerdì 19 novembre

I diritti dei minori “fuori famiglia”

On Line

Ore: 16.00 – 18.00

Gratuito

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei bambini che ricorre in data 20 novembre, FARIS – Family Relationship International School propone un momento di formazione sul tema dei diritti dei minori “fuori famiglia”. Partendo dalla presentazione delle fonti nazionali ed internazionali sui diritti dell’infanzia, verranno approfonditi i principi fondamentali e i diritti dei minori in dettaglio. Un focus particolare verrà fatto sulla protezione dei bambini e degli adolescenti fuori famiglia. Verranno inoltre presentate le strade e le prospettive per una fattiva efficacia dei diritti dei minori. Il webinar si rivolge in particolare agli operatori del sociale che si trovano ad operare in situazioni di tutela e a tutte le persone interessate ad approfondire l’argomento. L’incontro sarà tenuto dall’Avv. Enrica Dato, dell’Ordine degli Avvocati di Catania.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni

Sabato 20 novembre

Ai.Bi. sede di Cagliari

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Per informazioni e iscrizioni: