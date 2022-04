AIBIWeek. Ecco i 12 appuntamenti di Ai.Bi. con l’accoglienza, l’affido e l’adozione

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Continuano gli appuntamenti del ciclo Spiritualità ed Accoglienza. Martedì 19 aprile Paolo Pellini, genitore affidatario e formatore FARIS, condurrà il webinar: Cosa insegna la storia di Maria e Giuseppe?

Martedì 19 aprile

Ai.Bi. sede di Bolzano

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

Cosa insegna la storia di Maria e Giuseppe? – con Paolo Pellini

On Line

Ore: 18.00

Gratuito

Webinar del Ciclo Spiritualità e Accoglienza (QUI i prossimi appuntamenti).

Ciò che facciamo comporta delle dimensioni pratiche, temporali e tecniche che dobbiamo ben padroneggiare per avere successo, questo riguarda anche le attività di accoglienza. Esiste però un’ulteriore dimensione, quella spirituale, che se indagata è in grado di restituirci una cornice di senso nella quale collocare tutto il resto, così da operare con maggiore consapevolezza e decisione. Riflettiamo insieme su cosa le figure di Maria e di Giuseppe possono insegnare ai genitori affidatari e a coloro che lo vogliono diventare. Il WEBINAR è consigliato a chi è già impegnato in opere di Affido, a chi vorrebbe approcciarsi a questo mondo, a chi cerca nuovi stimoli intellettuali ed emotivi riguardo alle figure che popolano la Bibbia. A condurlo sarà Paolo Pellini, genitore affidatario e formatore di FARIS -Family and Relationship International School.

Maggiori informazioni sul programma ed iscrizioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

Emergenza Ucraina: l’accoglienza di bambini e famiglie

On Line

Ore: 21.00

Gratuito

Il WEBINAR è un’iniziativa della campagna #BAMBINIXLAPACE

L’incontro è gratuito per permettere la partecipazione a più persone possibili e sarà condotto da Michela De Santi, operatore di Ai.Bi. Amici dei Bambini.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Mercoledì 20 aprile

FARIS – Family Relationship International School

Emergenza Ucraina: l’accoglienza di bambini e famiglie

On Line

Ore: 18.00

Gratuito

Il WEBINAR è un’iniziativa della campagna #BAMBINIXLAPACE

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Ai.Bi. sede di Salerno

I mercoledì di Panthakù “Direttamente in famiglia”

Diretta facebook

Ore 19:30 – 20:30

Gratuito

Per i mercoledì di Panthakù, “Diretta(mente) in famiglia”, rubrica mensile con le psicologhe di Ai.Bi. che discutono di un tema legato alla famiglia e ai minori con in diretta una coppia di coniugi del progetto “Panthakù. Educare dappertutto” selezionato da: Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Per seguire la diretta CLICCA QUI

Ai.Bi. sede di Cagliari

I Seminari sull’Affido

“Il filo di Arianna: la famiglia affidataria nella comunità”

Ore 19:00 – 21:00

Gratuito

Obiettivo degli incontri è approfondire i temi importanti dell’affido familiare.

I seminari sono aperti a persone che seguono un percorso di affido o che, interessate al tema, desiderino comprendere meglio le tante sfaccettature che portano a diventare una famiglia accogliente.

Il percorso online (PIATTAFORMA ZOOM) condotto da Silvia Caredda, psicologa e formatrice Ai.Bi., prevede momenti teorici e momenti di condivisione e messa in gioco personale.

PROGRAMMA

Giovedì 20 aprile – “Il filo di Arianna: la famiglia affidataria nella comunità”

Mercoledì 25 maggio – E vissero felici e contenti (forse): il dono del lasciar andare

Link ISCRIZIONI QUI

Per maggiori informazioni cagliari@aibi.it

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo tecnico sull’essere Genitori Affidatari

On Line

Ore: 21.00

Gratuito

PIATTAFORMA ZOOM

Il corso è RIVOLTO a chi ha GIA’ PARTECIPATO agli INCONTRI INFORMATIVI SULL’AFFIDO FAMILIARE – SOLO RESIDENTI IN LOMBARDIA.

Essere genitore affidatario è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un percorso di preparazione e tanto confronto con le altre famiglie affidatarie. Attraverso la formazione e lo scambio di esperienze, si può fare una scelta più consapevole per capire se e quando possiamo essere una risorsa per questi bambini e ragazzi.

Il webinar, partendo dalla conoscenza delle norme in materie di affido e da esempi concreti, vuole far comprendere il più possibile cosa significa essere genitore affidatario. Il webinar sarà tenuto dalla Dott.ssa Sonia Albini, assistente Sociale, formatrice, referente del settore Affido di Ai.Bi., esperta in tematiche di Affido Familiare e di servizi di accoglienza minori.

Maggiori informazioni QUI

Giovedì 21 aprile

Ai.Bi. sede di Firenze

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 14.00

Gratuito

Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Adozione Internazionale: bambini grandi e fratrie

On Line

Ore: 15.00

Costo: 40 euro

Il webinar è rivolto a tutte le coppie interessate all’adozione internazionale che stanno facendo il percorso con i servizi e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato ad un Ente autorizzato. Essere genitore adottivo è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un buon grado di preparazione e tanta energia. Rifletteremo insieme sulle caratteristiche dell’adozione di bambini grandi o di gruppi di fratrie (anche estese) e del tema dell’inserimento a scuola. Formatrice sarà la Dott.ssa Marina Gentile, psicologa e consulente del settore Adozioni Internazionali di Ai.Bi., esperta in tematiche di Adozione Internazionale.

Maggiori informazioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Come aprire una Casa-famiglia per minori: presentazione del corso

On Line

Ore: 17.00

Gratuito

In questo webinar, verrà presentato il corso “Come aprire una Casa Famiglia per minori” che avrà avvio al raggiungimento del numero minimo di iscritti. In questa presentazione, verrà spiegato come il corso avrà il duplice obiettivo di fornire alla famiglia sia degli strumenti pratici sulla gestione di una comunità familiare che degli spunti di riflessione e autovalutazione sul proprio coinvolgimento in questo “progetto di vita”. Il corso sarà organizzato in più moduli affinché una famiglia acquisisca quante più informazioni possibili per capire tutti i passaggi necessari per diventare imprenditori di questa realtà e per essere in grado di compiere questo passo in modo quanto più possibile consapevole. Il webinar di presentazione è rivolto a chi vuole capire se approfondire la possibilità di aprire una propria Casa-famiglia per minori, acquisendo le prime informazioni di base. A tenere il webinar sarà la Dott.sa Maria Galeazzi, responsabile delle procedure di autorizzazione al funzionamento e accreditamento per le strutture di accoglienza di Ai.Bi. e AIBC cooperativa sociale.

Maggiori informazioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Incontro Informativo sull’Affido Familiare

On Line

Ore: 21.00

Costo: 10 euro

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento? Se sei un single, una coppia o una famiglia e sei interessata a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo. L’incontro informativo è condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza.

Maggiori informazioni QUI

Sabato 23 aprile

Ai.Bi. sede di Barletta

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 9.30

Gratuito

Per informazioni e iscrizioni: QUI