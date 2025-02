AibiWeek. I sei eventi della settimana fra webinar, teatro e shopping solidale

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Dalla formazione all’intrattenimento, passando per la solidarietà: tutte le iniziative di Ai.Bi. dal 17 al 23 febbraio

Martedì 18 febbraio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Vieni a conoscere i bambini abbandonati in attesa di famiglia

Ore: 21

In tutto il mondo ci sono bambini che attendono di diventare figli, così come ci sono persone che attendono di diventare genitori.

Per alcuni di quei bambini l’attesa è molto più lunga.

Il loro desiderio di famiglia non viene esaudito, il loro percorso è accidentato, perché hanno qualche anno in più dei bambini solitamente immaginati e desiderati, perché fanno parte di un gruppo numeroso di fratelli con i quali vogliono essere adottati, oppure perché soffrono di qualche patologia che, oltre ad essere la causa del loro abbandono, spaventa i futuri genitori.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo sull’affido familiare – residenti in Lombardia

Ore: 21

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?

Se sei un single, una coppia o una famiglia con figli e sei interessata/o a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo.

-Incontro riservato ai soli residenti in Lombardia-

L’incontro informativo è condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

Venerdì 21 febbraio

Aladin – Il Musical

Teatro Fraschini – Pavia

Ore: 21

Con Max Laudadio nel ruolo del genio, questa produzione speciale, ideata da Stefano D’Orazio, si avvale delle musiche senza tempo di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian dei Pooh. Sotto la regia di Luca Cattaneo, la classica storia di Aladino si rinnova con l’aggiunta di un “quarto desiderio”, che sorprende e dona una profondità inaspettata alla narrazione.

Maggiori informazioni, qui.

Sabato 22 febbraio

Ai.Bi. sede di Mestre

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 9.30

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI.

Temporary Shop

Barletta, via XXIV Maggio, 5

Nei weekend di sabato 15 e domenica 16 febbraio e sabato 22 e domenica 23 febbraio, a Barletta, in via XXIV Maggio, 5, sarà aperto il Temporary Shop Solidale di Ai.Bi. – Amici dei Bambini.

Un’occasione unica per accedere a prodotti di moda, beauty e accessori di grandi brand, grazie alla generosità di aziende “amiche di Ai.Bi.”, grandi marche del lusso e del mondo dell’infanzia che hanno donato i loro articoli esclusivi. Un gesto di valore che aiuta concretamente i bambini in attesa di una famiglia e le famiglie in difficoltà.

Maggiori informazioni, qui.

Domenica 23 febbraio

Temporary Shop

Barletta, via XXIV Maggio, 5

Nei weekend di sabato 15 e domenica 16 febbraio e sabato 22 e domenica 23 febbraio, a Barletta, in via XXIV Maggio, 5, sarà aperto il Temporary Shop Solidale di Ai.Bi. – Amici dei Bambini.

Un’occasione unica per accedere a prodotti di moda, beauty e accessori di grandi brand, grazie alla generosità di aziende “amiche di Ai.Bi.”, grandi marche del lusso e del mondo dell’infanzia che hanno donato i loro articoli esclusivi. Un gesto di valore che aiuta concretamente i bambini in attesa di una famiglia e le famiglie in difficoltà.

Maggiori informazioni, qui.