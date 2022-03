AIBIWEEK: Formarsi per accogliere: ecco le 12 proposte della settimana

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Adozione, affido, comunicazione, sessualità, scuola sono solo alcune delle proposte formative di Ai.Bi. per la settimana dal 14 al 20 marzo

Lunedì 14 marzo



FARIS – Family Relationship International School

Adozione Internazionale: bambini grandi e fratrie

On Line

Ore: 17.00-20.00

Costo: euro 40,00

Il webinar è rivolto a tutte le coppie interessate all’adozione internazionale che stanno facendo il percorso con i servizi e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato ad un Ente autorizzato. Essere genitore adottivo è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un buon grado di preparazione e tanta energia. Rifletteremo insieme sulle caratteristiche dell’adozione di bambini grandi o di gruppi di fratrie (anche estese) e del tema dell’inserimento a scuola. L’obiettivo del webinar è dare ai partecipanti gli strumenti per prepararsi all’accoglienza di bambini più grandi o più numerosi di quelli magari sognati e per prefigurare la propria disponibilità a situazioni di questo tipo.

Maggiori informazioni



FARIS – Family Relationship International School

Lorenzo Milani experience (parte 1)

On Line

Ore: 19.00

GRATUITO

Entriamo nel mondo di Lorenzo Milani. Attraversiamo con lui il bosco, arrampichiamoci su una montagna per trovare la canonica cadente di Barbiana, dove non arrivano acqua né luce, né gas, dove le galline hanno preso il possesso assoluto di ogni ambiente della casa. Dovremo vivere qui, d’ora in poi. Trascorriamo anche noi, come Lorenzo, la notte tra la muffa e lo sterco. La mattina lo vedremo alzarsi sapendo già quello che deve fare. Scende in paese. Deciso. Che cosa ha in mente di fare il giovane sacerdote Lorenzo, rampollo della ricca famiglia Milani Comparetti? Lo vedremo entrare nel municipio e comunicare una decisione che ci sorprenderà.Chi era Lorenzo? Perché era stato esiliato su quella montagna a fare il prete per pochi montanari? Come ha fatto, poi, a far parlare di sé e ad ispirare educatori ed insegnanti? Entreremo nel suo mondo per domandarci: cosa impara un educatore di oggi da Lorenzo Milani?

Maggiori informazioni

Martedì 15 marzo

Ai.Bi. sede di Bolzano

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni:

FARIS – Family Relationship International School

La sessualità in Adolescenza

On Line

Ore: 18.00-19.30

Costo: euro 25,00

Il webinar è rivolto ai genitori che vogliono avere nuovi spunti di riflessione e suggerimenti sul tema della sessualità in adolescenza. Nel periodo della pubertà avvengono grandi cambiamenti fisici e psicologici. Lo sviluppo degli adolescenti ha come fine il raggiungimento della maturità sessuale. Queste trasformazioni avvengono in maniera repentina, tendendo a spaventare e a incuriosire sia i ragazzi stessi che i loro genitori. Gli adolescenti sono portati a rapportarsi sempre di più con i loro coetanei, con i loro amici. È importante però che la famiglia rimanga sullo sfondo come appoggio fondamentale per tutti i passaggi di questo percorso di crescita. Il webinar verrà condotto con la presentazione di contenuti teorici e con il confronto tra i partecipanti sulle seguenti tematiche: la sessualità in adolescenza, la pubertà, le funzioni della sessualità in adolescenza, i primi innamoramenti, come può essere vissuta la sessualità. L’obiettivo è quello di dare ai partecipanti nuove conoscenze e spunti di riflessione per capire cosa stanno vivendo i propri figli e trovare nuove strategie relazionali affinché possano accompagnarli nelle tappe evolutive della loro vita.

Maggiori informazioni

Mercoledì 16 marzo

FARIS – Family Relationship International School

Corso online per OPERATORI “L’ADOZIONE INTERNAZIONALE, OGGI”

On Line

Ore: 15.00-17.00

Costo: euro 80,00

Il corso “L’Adozione Internazionale, oggi. Bambini, Paesi, procedure, una realtà in continua trasformazione”è rivolto a operatori del sociale che si occupano di adozione, e a tutti coloro che, avendo a cuore la tematica – per lavoro o studio – possano orientare e applicare al meglio la propria competenza e professionalità. Il corso viene condotto dagli esperti di Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini. Il corso si articola in 4 moduli che saranno affrontati in modalità webinar. Mercoledì 16 marzo si terrà il primo modulo. In cui si parlerà dei seguenti argomenti: “Le diverse procedure di Adozione nel mondo”. “Le peculiarità di alcuni Paesi”. “Come le Autorità straniere interpretano le relazioni psico-sociali e i decreti di idoneità”. “Ogni Paese elabora propri criteri predittivi per la valutazione della genitorialità adottiva, vediamo i principali”.

Maggiori informazioni

FARIS – Family Relationship International School

Informativo sull’Affido Familiare – Residenti in Lombardia

On Line

Ore: 21.00-23.00

Costo: euro 10.00

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?Se sei un single, una coppia o una famiglia e sei interessata a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo. L’incontro informativo è condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza.

Maggiori informazioni

Giovedì 17 marzo

Ai.Bi. sede di Firenze

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 14.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell'adozione internazionale, dell'associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all'incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni:

FARIS – Family Relationship International School

Il ruolo della Comunicazione nella relazione educativa

On Line

Ore: 10.00-12.00

Costo: euro 20,00

Il webinar è rivolto a studenti ed educatori coinvolti in relazioni educative, i quali vogliono approfondire l’importanza del ruolo della Comunicazione nell’interazione quotidiana con i propri utenti, ospiti e pazienti. È necessario scoprire (o riscoprire) come tutti gli elementi della Comunicazione, se opportunamente utilizzati, possono concorrere all’instaurazione di relazioni positive in chiave educativa con le persone alle quali è rivolta la propria professionalità. Mentre analizzeremo gli elementi della Comunicazione, verranno presentati vari esempi concreti di come migliorare il proprio modo di porsi con le persone che si hanno di fronte.

Maggiori informazioni

FARIS – Family Relationship International School

Scuola e giovani, opportunità mancata?

On Line

Ore: 21.00-22.15

Costo: euro 25,00

Il webinar è rivolto ai genitori e a tutti coloro che desiderano riflettere e confrontarsi sul tema del disagio giovanile che spesso non vede risolversi nell’interazione educativa con la scuola, per poi sfociare in aggressività manifesta. L’obiettivo del webinar è quello di riflettere insieme per approfondire le dinamiche educative che vengono a crearsi all’interno delle classi nelle nostre scuole, rese sempre più complesse dalla situazione di pandemia che stiamo vivendo. Così da agevolare l’efficacia del patto educativo tra scuola e genitori, fondamentale per la crescita serena dei nostri giovani.

Maggiori informazioni

Venerdì 18 marzo

FARIS – Family Relationship International School

Accoglienza e origini nell’Adozione Internazionale

On Line

Ore: 18.00-21.00

Costo: euro 40,00

Il webinar si focalizza sull’importanza di accogliere le origini del bambino, aiutandolo ad integrarle in maniera armonica nella costruzione della sua identità. Il tema delle origini accompagna la persona adottata e la sua famiglia lungo tutto l’arco della vita e va più volte rivisitata e riaffrontata. Nel webinar accompagneremo i genitori adottivi a confrontarsi con questa tematica fornendo spunti su come gestirla nelle diverse fasi di vita del proprio figlio. Il webinar è rivolto esclusivamente a coppie che hanno già adottato.

Maggiori informazioni

Sabato 19 marzo

Ai.Bi. sede di Roma

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 9.30

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell'adozione internazionale, dell'associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all'incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni:

Domenica 20 marzo

Ai.Bi. sede di Barletta

Gruppo di Post Adozione

In presenza: Santuario Maria SS dello Sterpeto

Ore 16.00-18.00

Gratuito

La psicologa Marina Gentile conduce il terzo appuntamento del Corso di post adozione; tematica affrontata: “È sempre arrabbiato con me. Mio figlio mi odia?: l’ambivalenza della relazione di filiazione”.

Maggiori informazioni