AIBIWeek: formazione, informazione e spettacolo, per l’ultima settimana di marzo in compagnia di Ai.Bi.

Martedì 29 marzo al teatro delle Vigne di Lodi andrà in scena: “Tutti insieme disperatamente” spettacolo patrocinato da Ai.Bi., mentre mercoledì, in diretta Facebook andrà in onda la rubrica “I consigli delle Acli”

Martedì 29 marzo

Ai.Bi. sede di Barletta

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 15.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

SPETTACOLO TEATRALE – Lodi

Tutti insieme disperatamente

Organizzato da Saxophone Tuttospettacolo srl con il patrocinio di Ai.BI.

Al Teatro Alle Vigne di Lodi

Ore: 16.00 (costo biglietto euro 20) oppure ore 21.00 (costo biglietto euro 25)

Lo spettacolo è portato in scena dalla compagnia “Della Crocetta di Gallarate”. Adattamento e regia di Marcella Magnoli.

TRAMA

La vita è proprio strana. Succedono certe cose che se uno le vede a teatro dice: «no, non potrà mai succedere nella vita». Invece è successo davvero a Bartolomeo Casabella, mediatore di case. Infatti, qualche mese prima, a Bartolomeo, mentre cercava di vendere un attico ristrutturato a due sposini, per colpa di una porta blindata «fondo di magazzino», succede un fatto “da perder la testa».

Che cosa? Beh venite e saprete…

Inf. Spettacolo: Tel. 010 3620813 – mail: saxge1@libero.it

FARIS – Family Relationship International School

Emergenza Ucraina: l’accoglienza di bambini e famiglie

On Line

Ore: 21.00

Gratuito

Il WEBINAR è un’iniziativa della campagna #BAMBINIXLAPACE

Non ci aspettavamo una guerra. Non oggi, nel 2022. Non ce lo aspettavamo in Europa. Migliaia di persone, famiglie e bambini stanno scappando, verso i Paesi limitrofi. Non sappiamo cosa ci aspetta per il futuro ma dobbiamo tenerci pronti e…tendere la mano. Nella stagione dei grandi sbarchi, il popolo italiano si è sempre distinto per il senso di solidarietà verso il prossimo. Ancora di più oggi, impariamo dall’esperienza e prepariamoci ad accogliere bambini e famiglie che hanno bisogno del nostro aiuto!

In questo webinar verranno presentate le possibili forme di accoglienza di bambini e famiglie in fuga dalla guerra. È un primo incontro informativo dove po

tersi avvicinare all’Associazione Ai.Bi. – Amici dei Bambini che opera da anni in Ucraina e in Moldova, per poter capire se possiamo prepararci ad essere d’aiuto, insieme.

L’incontro è gratuito per permettere la partecipazione a più persone possibili e sarà condotto da Lorenza Persona, operatore di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Le date vengono aggiornate in continuazione, vista la grande richiesta. Controlla il sito Faris per rimanere aggiornato su tutti i nuovi appuntamenti.

Mercoledì 30 marzo

Ai.Bi. sede di Salerno

I mercoledì di Panthakù “I consigli delle Acli”

Diretta facebook

Ore 16:00 – 17:00

Gratuito

Per i mercoledì di Panthakù, “I consigli delle Acli”, rubrica bimestrale con i professionisti delle Acli di Salerno che parleranno di bonus e detrazioni fiscali per le famiglie. Per maggiori informazioni è possibile contattare salerno@aibi.it. Per seguire la diretta CLICCA QUI

FARIS – Family Relationship International School

Emergenza Ucraina: l’accoglienza di bambini e famiglie

On Line

Ore: 18.00

Gratuito

Il WEBINAR è un’iniziativa della campagna #BAMBINIXLAPACE

FARIS – Family Relationship International School

Cyberbullismo: come riconoscere i segnali e come intervenire

On Line

Ore: 21.00

Costo 25 euro

Il cyberbullismo è uno dei fenomeni più pericolosi generati dal web. A rischio sono soprattutto i minori e gli adolescenti, chiamati anche nativi digitali. In un periodo dove le chiusure legate alla pandemia hanno aumentato il tempo dei figli sul web, i genitori devono essere in prima linea accanto ai loro figli, che siano vittime oppure artefici di azioni anche non intenzionali di cyberbullismo. Esso può arrecare danni gravi e tali da condizionare il futuro. Il webinar è rivolto a genitori interessati ad informarsi sul tema del cyberbullismo, in un’ottica di prevenzione e di intervento qualora i propri figli ne fossero coinvolti, sia nella veste di vittime, sia in quella di autori. Il webinar è tenuto da Diego Moretti, pedagogista, formatore, responsabile didattico del Family and Relationship International School e Responsabile dell’area minori di AIBC SCS. Per maggiori informazioni QUI

Giovedì 31 marzo

FARIS – Family Relationship International School

Emergenza Ucraina: l’accoglienza di bambini e famiglie

On Line

Ore: 10.00

Gratuito

Il WEBINAR è un’iniziativa della campagna #BAMBINIXLAPACE

