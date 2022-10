AIBIWeek. Gli eventi formativi di Ai.Bi. in settimana: spicca il corso per operatori dell’adozione internazionale

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

L’adozione è sempre al primo posto nella formazione di Ai.Bi., ma questa settimana non mancano anche altri importanti appuntamenti: il 12 ottobre con la corretta alimentazione per tutta la famiglia e il 14 a teatro con la solidarietà

Lunedì 10 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

Adozione Internazionale: i bisogni sanitari dei Bambini

On Line

Ore 17.30

Costo 40.00 euro

Il webinar è rivolto a tutte le coppie interessate all’adozione internazionale che stanno facendo il percorso con i servizi e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato ad un Ente autorizzato. Essere genitore adottivo è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un buon grado di preparazione e tanta energia. Rifletteremo sui bisogni speciali dei bambini che presentano situazioni di salute particolari, focalizzando l’attenzione sui bisogni sanitari più frequentemente riscontrati e sul loro impatto nella vita del bambino e della nuova famiglia. Il webinar, partendo da veri e propri casi reali e descrivendo alcune possibili situazioni, offre l’occasione di riflettere su questa particolare tipologia di bagaglio che molti bambini adottivi si portano dietro. Maggiori informazioni QUI

Martedì 11 ottobre

Ai.Bi. sede di Roma

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 16.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

Presentazione del corso per Operatori “L’Adozione Internazionale, oggi”

On Line

Ore 18.30

Gratuito

Il webinar ha l’obiettivo di presentare il corso online “L’Adozione Internazionale, oggi. Bambini, Paesi, procedure, una realtà in continua trasformazione”, rivolto a operatori del sociale che si occupano di adozione, e a tutti coloro che, avendo a cuore la tematica – per lavoro o studio – possano orientare e applicare al meglio la propria competenza e professionalità. Il corso viene condotto dagli esperti di Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini e la direzione didattica è a cura di Cinzia Bernicchi, esperta di Adozione Internazionale. Il corso si articola in 4 moduli che saranno affrontati in modalità webinar e avrà una durata di complessiva di 9 ore. Maggiori informazioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale

On Line

Ore 15.00

Costo: 10 euro

Il webinar risponde all’esigenza di dare alle coppie che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’adozione, le nozioni base sulla normativa di riferimento e le procedure da espletare, nonché sul significato stesso dell’adozione. OBIETTIVI DEL WEBINAR: dare ai partecipanti gli strumenti per presentare domanda di idoneità per diventare genitori adottivi sia a livello nazionale che a livello internazionale. il webinar è rivolto a tutte le coppie di coniugi mai entrate in contatto con il mondo dell’adozione e che non hanno ancora presentato domanda per l’ottenimento di idoneità. Maggiori informazioni QUI

Mercoledì 12 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

Informativo sull’Affido Familiare

On Line

Ore 21.00

Gratuito

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento? Se sei un single, una coppia o una famiglia con figli e sei interessata/o a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo. Maggiori informazioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

Benessere Alimentare in Famiglia, Pasti veloci e nutrienti – I mercoledì di Irene

On Line

Ore 21.00

Gratuito

Se ritieni che l’alimentazione contribuisca fondamentalmente al benessere individuale e familiare, prenditene cura! Non è impegnativo: ogni 15 giorni, 1 ora il mercoledì sera per chiacchierare in libertà sul Benessere Alimentare in Famiglia con Irene Catanzariti, Naturopata specializzata in educazione alimentare – consulente di alimentazione energetica secondo la Medicina Cinese – iscritta al registro Regionale Discipline Bionaturali della Regione Lombardia e della Regione Toscana. Ogni appuntamento vedrà l’introduzione di un tema differente e di utili consigli per aumentare il proprio benessere alimentare e quello di tutta la famiglia. Tema di questo appuntamento: Pasti veloci e nutrienti. Maggiori informazioni QUI

Venerdì 14 ottobre

Saxofone Tuttospettacolo con il patrocinio di Ai.Bi.

Spettacolo Teatrale: “Cavoli e cicogne”

Teatro Excelsior – Erba (Co)

Ore 16.00 e ore 21.00

Posto unico (ore 16,00) euro 20,00 – (ore 21,00) euro 25,00

La compagnia teatrale gli Allegri Teatranti, porta in scena venerdì 14 ottobre al teatro Excelsior di Erba (CO) lo spettacolo teatrale “Cavoli e Cicogne”. Un professore universitario tutto preso dal suo lavoro, non si accorge minimamente di ciò che gli sta accadendo intorno; infatti sta succedendo qualcosa di inaspettato nella sua casa, tra la moglie che pensa solo alle sue malattie inventate; la figlia che vorrebbe sposarsi, ma ha qualche problemino economico da risolvere; il figlio adulto che non sa ancora dove fare il nido e come farlo, visto che non lavora; una fisioterapista esperta in massaggi antistress; una collaboratrice domestica troppo zelante; un nonno invadente ma ancora in gamba ed una portinaia che spera ancora nel futuro. In tutta questa atmosfera caotica e talvolta surreale, vola velocemente una cicogna … Dov’è si fermerà e cosa porterà in dono? Maggiori informazioni QUI

Sabato 15 ottobre

Ai.Bi. sede di Cagliari

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI