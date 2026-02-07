AibiWeek. Incontro informativo sull’Adozione Internazionale

Questo mercoledì torna online, l’appuntamento di Ai.Bi. dedicato alle coppie già in possesso del decreto di idoneità
Mercoledì 11 febbraio
Ai.Bi. sede di Cagliari
L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)
On Line
Ore 20
Solo per chi è già in possesso del decreto di idoneità.
Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Ai.Bi. e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Amici dei Bambini. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.
Per informazioni e iscrizioni: QUI.